"Энергоатом" объявил несколько сомнительных тендеров: что закупают на государственные деньги

Государственный "Энергоатом" продолжает объявлять сомнительные тендеры. За последние недели было выявлено как минимум два таких заказа – на кабели по цене вдвое выше рыночной, а также на обновление оборудования, необходимость которого вызывает вопросы.

Так, 12 октября "Энергоатом" объявил торги по закупке программно-технических комплексов для энергоблока №4 Ровенской АЭС. Ожидаемая стоимость – 630 млн грн с оплатой в течение 300 дней после поставки оборудования.

При этом буквально месяц назад "Энергоатом" отменил тендер на оборудование, которое позволило бы повысить мощность энергоблока Хмельницкой АЭС до максимальной перед зимним сезоном и большей нагрузкой на энергосистему. Стоимость тендера была почти такая же – 583,4 млн грн. Получается, что госкомпания накануне зимы хочет обновить оборудование для управления системой безопасности вместо увеличения мощности АЭС.

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Кроме того, в конце сентября Хмельницкая АЭС "Энергоатома" по результатам тендера в системе Prozorro заключило соглашение о реконструкции воздушной линии стоимостью 16,18 млн грн. Речь идет о закупке кабелей.

Анализ "Наші Гроші" показал, что заложенная цена этих кабелей в 2-2,5 раза превышает рыночную цену и цены в закупках другого стратегического предприятия НЭК "Укрэнерго". Контрольный кабель КВВГЭнг 27х2,5 "Энергоатом" закупает по 998 640 грн/км. В то же время:

в "Укрпроводе" он стоил более чем вдвое дешевле – 453 311 грн/км ;

; "Укрэнерго" в июле по другому тендеру заказывала подобные кабели за 349 263 грн/км.

По данным СМИ, народный депутат Людмила Буймистер призывает провести заседание Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Обсуждать предлагается факты нарушений в работе "Энергоатома".

Как сообщал OBOZ.UA, также "Энергоатом" закупает беруши по завышенной цене, причем по итогам неконкурентного тендера. Компания готов заплатить за 2074 пары берушей 109 300 грн.

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