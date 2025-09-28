На АЗС украинцам вместо бензина заливали фальсификат: где продавали "бодягу"

В Одесской области разоблачили нелегальную АЗС, торговавшую бензином и дизтопливом. Организатора ее работы уже отдали под суд – ему грозит солидный штраф.

Видео дня

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: подпольная заправка находилась при въезде в Одессу – на территории Красносельского сельского совета.

"Правоохранители установили, что автозаправочная станция в течение двух лет работала с нарушением требований законодательства Украины. В частности, на АЗС отсутствовали лицензии на розничную торговлю горючим, паспорта качества топлива и документы о его происхождении. По решению суда на изъятое имущество наложен арест с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного государству", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по результатам проведенных обысков детективы БЭБ изъяли 3,8 тыс. литров дизтоплива. А кроме того:

4,2 тыс. литров бензина марки А-95.

2 комплекса АЗС, состоящие из резервуара с топливом, топливно-раздаточной колонкой и сопутствующим оборудованием.

Документацию.

Черновые записи.

Компьютерную технику.

Генератор.

Полученные от незаконной деятельности деньги.

В настоящее время организатору подпольной АЗС сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров. Обвинительный акт направлен в суд. Ему грозит штраф в размере от 85 000 до 170 000 грн.

На АЗС украинцам вместо бензина массово заливают "бодягу"

Вместе с тем, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, украинские АЗС используют различные теневые схемы для уклонения от уплаты налогов. В частности, заправки продают т.н. бодягу, выкупают невыданные чеки и т.п. В целом же, сейчас в Украине работает около 428 нелегальных АЗС.

"Рынок все еще имеет "серые" и "черные" сегменты. Существование сотен нелегальных заправок свидетельствует о коррупционной инфраструктуре, которая обеспечивает их деятельность", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: легальные компании тоже не полностью отказались от схем. А потому, по словам нардепа, государство "должно усилить контроль" над рынком топлива.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк ожидает роста цен на бензин в Украине в 2026 году. Прежде всего – за счет роста с 1 января акцизов с текущих 271,7 евро за 1000 литров до 300,8 евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!