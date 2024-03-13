На АЗС отказались удерживать цены: сколько теперь стоит бензин

В Украине продолжает дорожать бензин А-95. Так, 13 марта АЗС продают его в среднем по 51,95 грн/л, что на 11 коп. выше, чем днем ранее. В целом же с начала текущего этапа роста цен (7 марта), ресурс подорожал уже на 54 коп./л.

В общем же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают ресурс по 47,95-57,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива превышает 10 грн/л.

По самым низким ценам ресурс продают на АЗС Авантаж 7 – 47,95 грн/л. А кроме того:

Фактор – 48,5 грн/л;

Luxwen, Маркет – 48,99 грн/л;

Укр-Петроль – 49 грн/л.

Дороже всего – на заправках SOCAR, 57,99 грн/л. А также:

ОККО, WOG – 55,99 грн/л;

Shell – 54,94 грн/л.

Какие цены в регионах

По областям бензин продают в среднем по 51,32-52,87 грн/л. Соответственно, разница составляет 1,55 грн/л.

Самые высокие цены зафиксированы в Черниговской области – в среднем 52,87 грн/л. А также:

Донецкой – 52,86 грн/л;

Кировоградской – 52,53 грн/л;

Черновицкой – 52,41 грн/л;

Херсонской – 52,38 грн/л.

Дешевле всего – в Закарпатской области, где бензин стоит в среднем 51,32 грн/л. А кроме того:

Днепропетровской – 51,36 грн/л;

Хмельницкой – 51,45 грн/л;

Николаевской – 51,46 грн/л;

Черкасской – 51,5 грн/л;

Киевской – 51,55 грн/л;

Винницкой – 51,57 грн/л.

Будет еще дороже

В то же время, по словам аналитика консалтинговой компании Нафторынок Александра Сиренко, в Украине ожидается ощутимое подорожание бензина. По его прогнозу, в марте стоимость топлива может превысить порог в 52 грн/л.

Причин же этого, по его словам, несколько. В частности:

рост цен на нефть;

блокада польской границы.

Как сообщал OBOZ.UA, подорожал в Украине и дизель. Так, 12 марта АЗС продавали его в среднем по 52,25 грн/л, что сразу на 29 коп. выше, чем днем ранее.

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