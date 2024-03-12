Украинские АЗС резко переписали цены на важное топливо: сколько теперь стоит

За прошедшие сутки в Украине ощутимо выросла стоимость дизтоплива. Так, 12 марта АЗС продают его в среднем по 52,25 грн/л, что сразу на 29 коп. выше, чем днем ранее. С начала марта же дизель подорожал на 38 коп./л.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают ресурс по 47,2-55,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива превышает 8,79 грн/л.

Где дороже всего

Самые высокие цены на дизель – 55,99 грн/л – выставили сразу в нескольких сетях. В частности:

SOCAR;

ОККО;

Паралель;

WOG.

Высокие цены установили и в других сетях. В частности:

Shell – 54,79 грн/л;

KLO – 53,99 грн/л;

Neftek – 53,49 грн/л.

Где самые низкие цены

Дешевле всего дизель продают на АЗС Фактор – по 47,2 грн/л. А кроме того:

Маркет – 47,99 грн/л;

Авантаж 7 – 48,45 грн/л;

БРСМ-Нафта – 48,9 грн/л;

Motto – 48,98 грн/л.

Какие цены по областям

По областям же дизель продают в среднем по 51,21-54,08 грн/л. Соответственно, разница почти достигает 3 грн/л.

Самые высокие цены зафиксированы в Донецкой области – в среднем 54,08 грн/л. А также:

Черниговской – 53,47 грн/л;

Черновицкой – 53,16 грн/л.

Дешевле всего – в Закарпатской области, где дизель стоит в среднем 51,21 грн/л. А кроме того:

Днепропетровской – 51,38 грн/л;

Николаевской – 51,55 грн/л;

Киевской – 51,57 грн/л;

Хмельницкой – 51,62 грн/л;

Сумской – 51,64 грн/л.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в то же время украинцы могут самостоятельно в домашних условиях проверить качество бензина. Один из способов – через запаха бензина. Качественный бензин должен иметь слабый запах, отсутствие странных ароматов или запаха гнилости.

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