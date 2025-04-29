Мошенники в Украине начали маскироваться под "отдел кадров TikTok": что предлагают и как уберечься

В Украине активизировалась новая мошенническая схема – злоумышленники маскируются под отдел кадров TikTok и предлагают фейковую работу с высоким заработком. Ее цель – похищение персональных данных или денег через фишинговые ссылки в мессенджерах.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПИ). Злоумышленники активно используют мессенджеры, посылая личные сообщения с предложением трудоустройства с высоким заработком.

Они убедительно обещают "высокие доходы", "бонусы за выполнение задач" и приглашают связаться через WhatsApp, предоставляя фишинговую ссылку. На первый взгляд сообщение может показаться официальным: в нем часто используется логотип TikTok, фирменная стилистика и даже имитация речи HR-менеджеров.

Однако на самом деле это типичная мошенническая схема. Ее цель – не предоставить работу, а украсть ваши персональные данные, логины, пароли или заставить вас осуществить перевод денег на фейковые счета. Опасность таких сообщений заключается в том, что они визуально и стилистически максимально приближены к подлинным вакансиям.

Это создает у пользователя ошибочное впечатление о легитимности источника. По данным Центра противодействия дезинформации, растет количество обращений граждан, ставших жертвами подобных фейковых "предложений работы".

Отдельно следует упомянуть о еще одной схожей схеме. Она использует бренд известных компаний – например, Amazon, OLX, Rozetka, Metro Cash&Carry и других. Мошенники рассылают сообщения с обещаниями "заработка без опыта" или "легкой удаленной работы на полставки". И, как правило, просят перейти в Telegram для дальнейшего общения.

Там пользователя ждет фишинговый бот или псевдоменеджер, который впоследствии начинает собирать персональные данные, банковскую информацию или выманивать деньги "на стартовый вклад" или "верификацию аккаунта". Подобные схемы распространены и за пределами Украины, но в условиях войны и социально экономической нестабильности именно украинцы становятся часто становятся легкой мишенью.

Эксперты напоминают, что официальные международные компании не посылают сообщения о трудоустройстве в личные чаты мессенджеров без предварительного контакта или подачи резюме. Кроме того, TikTok не использует WhatsApp или Telegram в качестве официального канала набора персонала. Что делать, если вы получили подобное сообщение:

не переходите по подозрительным ссылкам;

не вводите личную информацию на незнакомых сайтах;

проверяйте официальные источники – сайты компаний, проверенные email-адреса;

сообщайте о фишинге киберполиции и соответствующих онлайн-платформах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, злоумышленники распространяют фейковую информацию о новых правилах начисления пенсионных выплат и выдают себя за представителей Пенсионного фонда Украины (ПФУ). На самом деле, Пенсионный фонд не посылает анкет и не собирает персональные данные через мессенджеры или сторонние сайты.

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