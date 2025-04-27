Выманивают у украинцев личные данные под предлогом перерасчета пенсий: как работает новая мошенническая схема

Злоумышленники распространяют фейковую информацию о новых правилах начисления пенсионных выплат и выдают себя за представителей Пенсионного фонда Украины (ПФУ). На самом деле, Пенсионный фонд не посылает анкет и не собирает персональные данные через мессенджеры или сторонние сайты.

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Об этом сообщает Brama. Мошенники выдают себя за представителей ПФУ, предлагая гражданам заполнить "официальную анкету" на фальшивых сайтах.

Злоумышленники используют популярные социальные сети и мессенджеры для распространения объявлений с привлекательными или тревожными заголовками о новых условиях пенсионных выплат или индексации. В таких сообщениях предоставляются ссылки на фальшивые вебсайты, по дизайну и оформлению напоминающие официальные ресурсы государственных учреждений. Далее схема работает по отработанному сценарию:

гражданам предлагают срочно заполнить анкету, якобы для "получения повышенной пенсии" или "подтверждения права на выплаты";

люди, доверяя знакомому оформлению сайта или громким заявлениям, вводят свои личные данные – ФИО, серию и номер паспорта, идентификационный код, а также данные банковских карт;

введенная информация мгновенно попадает в руки мошенников и может использоваться для финансовых махинаций или кражи средств с банковских счетов.

Особенно опасно то, что аферисты ориентируются на людей преклонных лет, которые могут быть менее осведомлены в вопросах цифровой безопасности. Киберполиция отмечает: сообщение о необходимости заполнения анкет для пересчета или повышения пенсий – фейковые.

Они не имеют никакого отношения к Пенсионному фонду Украины. Настоящий ПФУ не рассылает индивидуальные анкеты через мессенджеры и не просит граждан предоставлять личные данные по сторонним сайтам.

Официальные процессы, такие как индексация пенсий, в Украине проходят автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда. Никаких дополнительных обращений или заполнения анкет не требуется. Чтобы не стать жертвой аферистов, следует соблюдать простые правила цифровой безопасности:

доверяйте только официальным источникам – все изменения по пенсионным выплатам публикуются на сайте Пенсионного фонда Украины и его официальных страницах;

– все изменения по пенсионным выплатам публикуются на сайте Пенсионного фонда Украины и его официальных страницах; проверяйте ссылку – адреса сайтов государственных учреждений имеют домен gov.ua. Фейковые сайты могут иметь похожий, но отличный адрес;

– адреса сайтов государственных учреждений имеют домен Фейковые сайты могут иметь похожий, но отличный адрес; не переходите по подозрительным ссылкам – даже если их переслали знакомые. Их аккаунты могли быть сломаны;

– даже если их переслали знакомые. Их аккаунты могли быть сломаны; не вводите персональные данные на сторонних ресурсах – Пенсионный фонд не требует предоставления личной или банковской информации через анкеты в мессенджерах;

– Пенсионный фонд не требует предоставления личной или банковской информации через анкеты в мессенджерах; предупреждайте родных и близких – особенно пожилых людей, которые чаще всего становятся мишенью для мошенников.

Важно помнить

официальные уведомления о пенсионных выплатах не поступают через личные сообщения в соцсетях или мессенджерах;

все изменения, перерасчеты, индексации пенсий выполняются автоматически – обращаться или заполнять какие-либо анкеты не требуется;

если сомневаетесь в подлинности информации – проверьте ее на официальных ресурсах или позвоните на горячую линию Пенсионного фонда.

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