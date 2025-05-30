Microsoft решил окончательно уйти из России: что стало последней каплей

Американская корпорация Microsoft собирается окончательно покинуть рынок страны-агрессора РФ. Дочерняя структура компании ООО "Майкрософт Рус" готовится подать заявление о собственном банкротстве.

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Рассматривать его будет Арбитражный суд Москвы. Соответствующее уведомление было опубликовано 30 мая на портале "Федресурс".

Как пишет The Moscow Times, кредитором компании "Майкрософт Рус" выступает Газпромбанк. Именно иск со стороны банка стал одной из причин обращения в суд.

В январе 2025 года Газпромбанк потребовал взыскать с российского юрлица Microsoft 90,9 млн рублей в рамках дела о неосновательном обогащении. Претензии касались контракта на техническую поддержку, который был заключен в сентябре 2021 года и действовал до 12 сентября 2022 года.

В банке утверждали, что с апреля 2022 года "Майкрософт Рус" прекратила выполнение своих обязательств по договору, несмотря на то, что получила оплату в полном объеме.

"В апреле суд частично удовлетворил иск: с компании постановили взыскать $887 тыс. в качестве неосновательного обогащения и еще $62 тыс. процентов – в общей сложности $949 тыс. Дополнительно предписано начислять проценты, исходя из средневзвешенной процентной ставки по кредитам, до момента фактической выплаты", – сказано в сообщении.

Сворачивать свою деятельность в РФ Microsoft начала еще весной 2022-го года, после полномасштабного российского вторжения в Украину. Однако долгое время компания сохраняла юридическое присутствие в России.

В декабре 2024-го – январе 2025-го года были окончательно закрыты филиалы Microsoft в 13 российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток и Краснодар. Об этом говорилось в корпоративном отчете, опубликованном 7 марта 2025 года. При этом в нем подчеркивалось, что на тот момент вопрос о ликвидации юрлица не стоял.

Ранее, осенью 2024-го года, мы писали о том, что Microsoft отключила российские компании от ключевых облачных сервисов. Это значительно усложнило их работу и подчеркнуло ужесточение санкций против России.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство иностранных компаний не возвращается в Россию, поскольку продолжают действовать санкции, сохраняются репутационные риски и жесткие условия со стороны российских властей. Зато поступают новые заявки на выход с рынка, что подтверждает устойчивую тенденцию к сокращению присутствия западного бизнеса в РФ.

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