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Microsoft решил окончательно уйти из России: что стало последней каплей

София Закревская
Рынки и компании
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Microsoft решил окончательно уйти из России: что стало последней каплей

Американская корпорация Microsoft собирается окончательно покинуть рынок страны-агрессора РФ. Дочерняя структура компании ООО "Майкрософт Рус" готовится подать заявление о собственном банкротстве.

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Рассматривать его будет Арбитражный суд Москвы. Соответствующее уведомление было опубликовано 30 мая на портале "Федресурс".

Microsoft решил окончательно уйти из России: что стало последней каплей

Как пишет The Moscow Times, кредитором компании "Майкрософт Рус" выступает Газпромбанк. Именно иск со стороны банка стал одной из причин обращения в суд.

В январе 2025 года Газпромбанк потребовал взыскать с российского юрлица Microsoft 90,9 млн рублей в рамках дела о неосновательном обогащении. Претензии касались контракта на техническую поддержку, который был заключен в сентябре 2021 года и действовал до 12 сентября 2022 года.

В банке утверждали, что с апреля 2022 года "Майкрософт Рус" прекратила выполнение своих обязательств по договору, несмотря на то, что получила оплату в полном объеме.

"В апреле суд частично удовлетворил иск: с компании постановили взыскать $887 тыс. в качестве неосновательного обогащения и еще $62 тыс. процентов – в общей сложности $949 тыс. Дополнительно предписано начислять проценты, исходя из средневзвешенной процентной ставки по кредитам, до момента фактической выплаты", – сказано в сообщении.

Сворачивать свою деятельность в РФ Microsoft начала еще весной 2022-го года, после полномасштабного российского вторжения в Украину. Однако долгое время компания сохраняла юридическое присутствие в России.

В декабре 2024-го – январе 2025-го года были окончательно закрыты филиалы Microsoft в 13 российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток и Краснодар. Об этом говорилось в корпоративном отчете, опубликованном 7 марта 2025 года. При этом в нем подчеркивалось, что на тот момент вопрос о ликвидации юрлица не стоял.

Ранее, осенью 2024-го года, мы писали о том, что Microsoft отключила российские компании от ключевых облачных сервисов. Это значительно усложнило их работу и подчеркнуло ужесточение санкций против России.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство иностранных компаний не возвращается в Россию, поскольку продолжают действовать санкции, сохраняются репутационные риски и жесткие условия со стороны российских властей. Зато поступают новые заявки на выход с рынка, что подтверждает устойчивую тенденцию к сокращению присутствия западного бизнеса в РФ.

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