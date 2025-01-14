'Метинвест' приостановил работу шахты в Покровске: работников эвакуируют, а коксующийся уголь для металлургов заменят американским

Компания "Метинвест" Ахметова приостанавливает работу Покровской угольной группы – в связи с изменением ситуации на линии фронта, дефицитом электроэнергии и ухудшением ситуации безопасности.

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Об этом идет речь в официальном сообщении.

"Безопасность сотрудников является приоритетом для "Метинвеста", поэтому компания способствовала эвакуации работников Покровской угольной группы и их семей. Всем сотрудникам, не вовлеченным в процессы приостановки работы, компания предоставляет возможность пройти оплачиваемое переобучение и трудоустроиться на активы "Метинвеста" в Запорожье, Каменском и Кривом Роге. Эвакуированным сотрудникам предоставляется финансовая помощь (подъемные, компенсация аренды жилья), бесплатное размещение в общежитиях, а также помощь для детей (устройство в детские сады и школы)", – говорится в сообщении.

Также у компании есть план действий, который поможет обеспечить углем и коксом для производства стали металлургические активы Группы (Каметсталь и Запорожсталь): украинское сырье заменят коксующимся углем из американской United Coal Company, которая входит в Группу "Метинвест", использование существующих наращенных запасов угля, а также обеспечение дополнительной поставки угля и кокса от сторонних поставщиков

"Покровская угольная группа – это энергетическое сердце украинской металлургии, обеспечивающее большую часть экспортных поступлений в бюджет Украины. Однако в условиях ежедневного обострения ситуации мы не можем рисковать безопасностью жизни многотысячного коллектива, а также жизнью семей и детей сотрудников. Поэтому приостановка работы предприятия – необходимый шаг, который поможет сохранить человеческие жизни. Мы верим в победу Украины, верим в ВСУ и готовы возобновлять работу Покровской угольной группы и сам Покровск после отражения российского нашествия", – отметил генеральный директор Группы Юрий Рыженков.