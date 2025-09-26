Самое полезное место в Налоговом кодексе Украины – несравненный 292.4: "В случае предоставления услуг, выполнения работ по договорам поручения, комиссии, транспортного экспедирования или по агентским договорам доходом является сумма полученного вознаграждения поверенного (агента)" (это – в редакции, действующей с начала 2015 года, когда этот пункт стал распространяться на договоры комиссии).

Видео дня

Именно этот совершенно волшебный пункт дает возможность грамотным плательщикам единого налога третьей группы (хоть юрлицам, хоть физ-) – при условии:

правильного названия договора (они все и приведены в этом пункте)

договора (они все и приведены в этом пункте) и соответственно сторон договора (для исполнителя – поверенный, комиссионер, транспортный экспедитор, агент)с правильным использованием терминов (они тоже здесь все присутствуют, включая важное слово "вознаграждение")

– чудесным образом сочетать низкую ставку налогообложения (3 процента для плательщиков НДС, которых в этой группе не так много, или 5 процентов для остальных, то есть для значительного большинства)с узкой базой для обложения (и, кстати, для сравнения с максимально разрешённым годовым доходом)!

Поясняю дополнительно – с опозданием на более 10 лет – для тех, кто не все понял:

"зашло" за 100, "ушло" за 115 – если это обычная торговля, то облагается (и участвует в сравнении с годовым лимитом) 115,

– если это обычная торговля, то облагается (и участвует в сравнении с годовым лимитом) 115, а если это, к примеру, исполнение договора поручения (а с 2015 года – можно и комиссии, причем хоть "комиссии покупки" - комиссии на приобретение, хоть "комиссии продажи" - комиссии на продажу/реализацию), то облагается (и участвует в годовом сравнении) ЛИШЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, то есть 15.

Обращаю внимание! Запрещенные слова, то есть такие, которые не могут касаться в договорах/соглашениях именно посредников:

наценка/надбавка, скидка (можно только вознаграждение!);

продает, покупает;

продавец, покупатель (правильные названия посредника – см. выше).

Важно!

При выполнении договора комиссии посредник, то есть комиссионер, осуществляет соглашение от своего имени (хотя и за счет клиента/заказчика, то есть комитента),

а исполняя договор поручения – посредник, то есть поверенный, действует от имени клиента/заказчика, то есть доверителя (и за его счет),

агентский же договор может быть обоих этих типов, то есть посредник-агент может действовать либо от своего имени, либо от имени клиента/заказчика-принципала (но в любом случае – за счет этого принципала).