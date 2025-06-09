Денежные лимиты уже действуют: какие ограничения ввела "Укрпочта"

В сети распространяется информация о введении "Укрпочтой" с 1 июля лимитов на переводы наложенными платежами. Однако в самой компании утверждают: лимиты уже действуют. Их размер не превышает 300 000 грн выплат на квартал (суммарно).

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Об этом OBOZ.UA рассказали в самой "Укрпочте". Там отметили, что лимиты:

Применяются к суммам выплат при выплате переводов наложенных платежей наличными физическому лицу и/или фактическому получателю.

Касаются услуга "Укрпочта Экспресс", "Укрпочта Стандарт", "Крупногабаритная или тяжеловесная отправка".

Регулируются исключительно внутренними документами компании – в частности, распоряжением №855.

"Лимиты в настоящее время уже действуют", – говорится в сообщении.

В компании объяснили: установили же лимиты "с учетом рисковых факторов". В частности, для минимизации рисков и недопущения использования "Укрпочты" с целью легализации либо отмывания средств, полученных преступным путем.

Что предшествовало

Ранее же в сети появилась информация он намерении "Укрпочты" изменить правила обслуживания клиентов с 1 июля. Нововведения якобы должны были распространятся на сумму операций наложенных платежей. В частности, отмечалось, что:

Максимальная разрешенная сумма в 1 операционный день устанавливается на уровне 29 999 грн для банковской карты.

Максимальное количество операций в день – 50 для банковской карты.

Максимальная сумма в 1 календарный месяц –100 000 грн наличными и 250 000 грн банковской картой.

Максимальное количество операций в месяц – 10 (наличными) и 500 (банковской картой).

Максимальная сумма в 1 квартал – 300 000 грн.

Максимальное количество в 1 квартал – 30 (наличными).

Как сообщал OBOZ.UA, также в социальных сетях в Украине начала распространяться новость, что NovaPay (входит в группу компаний "Новая Почта", предоставляет финансовые платежные услуги) с 1 июня вводит ограничения – до 5 наложенных платежей на 30 тыс. грн для физических лиц. Однако речь идет не о количестве посылок, а о финансовых операциях, которые могут быть признаны предпринимательскими и вызвать запрос о происхождении средств.

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