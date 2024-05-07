"Лесника Януковича" будут судить за вымогательство и взятки на 141 млн гривен
Бывшего главу Государственного агентства лесного хозяйства (Гослесагентства) Виктора Сивца будут заочно судить за вымогательство и получении более 141 млн грн взяток, а также легализацию этих средств. Материалы дела и обвинительный акт направлены в суд, сам Сивец сбежал из страны.
Об этом 7 мая сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Сивец возглавлял Гослесагентство во времена президентства Виктора Януковича в 2011-2014 годах. По данным журналистских расследований, именно он обустраивал охотничье хозяйство Януковича в Сухолучье. В благодарность Сивец получил от Януковича разрешение на создание схем заработка в лесной отрасли.
Указанную в материалах следствия сумму чиновник получил при пособничестве своей жены Марины Журавлевой (гражданки РФ) от ряда иностранных компаний в обмен на пролонгацию контрактов на поставку древесины. Следствие подсчитало, что Сивец получил в целом 3,7 млн долларов и 10,8 млн евро (141,3 млн грн по курсу НБУ на момент совершения преступления).
Средства поступали в виде оплаты якобы за "маркетинговые услуги", после чего отмывались под видом законных операций с помощью офшорных компаний. Деньги "леснику Януковича" платили:
- Grupagac Ithalat Ihracatsan. Vetic. LTD. STI. (Турция);
- Uniles sro (Словакия);
- Balticwood Spolka Akcyjna (Польша);
- Confana Industries SRL (Румыния).
Генпрокуратуре, в частности, в рамках международного сотрудничества, удалось выявить и арестовать 3 млн долларов из этой суммы. Сивец и Журавлева заочно получили уведомления о подозрении 26 мая 2016 года. Также 31 мая 2016 года была арестована элитная недвижимость, принадлежащая семье Сивца.
Дело в том, что в феврале-марте 2014 года экс-глава Гослесагентства выехал в Крым, а затем на территорию РФ вместе с семьей. В сентябре 2017 года Украина направила запрос об экстрадиции Сивца, но в ней было отказано в связи с тем, что подозреваемый "является российским гражданином".
Как сообщал OBOZ.UA, фигурант дела о взятках "лесника Януковича" Сергей Алексиенко получил 10 лет лишения свободы. С его помощью Сивец и Журавлева получили 10,9 млн евро.
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