"Лесника Януковича" будут судить за вымогательство и взятки на 141 млн гривен

Бывшего главу Государственного агентства лесного хозяйства (Гослесагентства) Виктора Сивца будут заочно судить за вымогательство и получении более 141 млн грн взяток, а также легализацию этих средств. Материалы дела и обвинительный акт направлены в суд, сам Сивец сбежал из страны.

Об этом 7 мая сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Сивец возглавлял Гослесагентство во времена президентства Виктора Януковича в 2011-2014 годах. По данным журналистских расследований, именно он обустраивал охотничье хозяйство Януковича в Сухолучье. В благодарность Сивец получил от Януковича разрешение на создание схем заработка в лесной отрасли.

Указанную в материалах следствия сумму чиновник получил при пособничестве своей жены Марины Журавлевой (гражданки РФ) от ряда иностранных компаний в обмен на пролонгацию контрактов на поставку древесины. Следствие подсчитало, что Сивец получил в целом 3,7 млн долларов и 10,8 млн евро (141,3 млн грн по курсу НБУ на момент совершения преступления).

Средства поступали в виде оплаты якобы за "маркетинговые услуги", после чего отмывались под видом законных операций с помощью офшорных компаний. Деньги "леснику Януковича" платили:

Grupagac Ithalat Ihracatsan. Vetic. LTD. STI. (Турция);

Uniles sro (Словакия);

Balticwood Spolka Akcyjna (Польша);

Confana Industries SRL (Румыния).

Генпрокуратуре, в частности, в рамках международного сотрудничества, удалось выявить и арестовать 3 млн долларов из этой суммы. Сивец и Журавлева заочно получили уведомления о подозрении 26 мая 2016 года. Также 31 мая 2016 года была арестована элитная недвижимость, принадлежащая семье Сивца.

Дело в том, что в феврале-марте 2014 года экс-глава Гослесагентства выехал в Крым, а затем на территорию РФ вместе с семьей. В сентябре 2017 года Украина направила запрос об экстрадиции Сивца, но в ней было отказано в связи с тем, что подозреваемый "является российским гражданином".

Как сообщал OBOZ.UA, фигурант дела о взятках "лесника Януковича" Сергей Алексиенко получил 10 лет лишения свободы. С его помощью Сивец и Журавлева получили 10,9 млн евро.

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