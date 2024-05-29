Крупнейший в мире НПЗ согласился покупать российскую нефть за рубли: Reuters раскрыл подробности

Индийская компания Reliance Industries заключила годовалую сделку с российской "Роснефтью" о закупке 3 миллионов баррелей нефти в месяц, рассчитываясь за нее в рублях. Соглашение предусматривает скидки на российскую нефть, что позволит Reliance снизить расходы на сырье.

Об этом пишет Reuters. Согласно условиям соглашения, вступившего в силу с 1 апреля, Reliance закупает две партии нефти Urals объемом по 1 миллиону баррелей каждая, а также один-два груза сорта ESPO Blend объемом около 700 тысяч баррелей.

Кроме того, компания имеет опцион на покупку до четырех партий Urals дополнительно. Соглашение предусматривает скидки на российскую нефть для Reliance, что позволяет компании снизить расходы на сырье. Reliance согласилась произвести оплату за нефть в российских рублях через индийский банк HDFC и российский Газпромбанк.

Это решение отвечает стратегии России на поиск альтернатив западной финансовой системе, в том числе после санкций, наложенных США и ЕС. Этот механизм позволяет России избегать финансовых ограничений и продолжать торговлю на мировом рынке.

Долгосрочный контракт с Россией поможет Reliance обеспечить бесперебойную поставку дешевой российской нефти, тогда как предложение сырья на мировом рынке ограничено из-за сокращения добычи странами ОПЕК+. По словам источников Reuters, экономическая эффективность продаж компании "Роснефть" также обусловлена налоговым законодательством Российской Федерации.

Соглашение между Reliance и "Роснефть" заключено на фоне призывов президента России Владимира Путина искать альтернативы западной финансовой системе. Это стало необходимо после введения санкций против России из-за ее агрессии. Сотрудничество между двумя странами в области нефти и нефтепродуктов является частью более широкого стратегического партнерства.

Ранее индийский холдинг Reliance Industries сообщил, что не будет принимать нефть с танкеров российской компании "Совкомфлот" (СКФ) из-за недавних санкций США. Это решение демонстрирует баланс между соблюдением международных санкций и обеспечением необходимой поставки нефти своим нефтеперерабатывающим мощностям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Индия, несколько месяцев отказывавшаяся покупать российскую нефть из-за угрозы международных санкций, не только возобновила поставки, но и нарастила их до девятимесячного максимума. Это стало возможным благодаря использованию танкеров крупнейшей российской судоходной компании "Совкомфлот".

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