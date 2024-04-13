Кризис в ИТ-секторе Украины: компании рекордно начали сокращать штат работников

В Украине не осталось ни одной ИТ-компании со штатом более 10 000 работников, а экспорт услуг находится на самом низком уровне с начала полномасштабного вторжения. Крупнейшими компаниями отрасли остаются EPAM (9986 работников) и SoftServe (7841 работников).

Об этом свидетельствуют результаты исследований DOU. Все пять крупнейших компаний на рынке сократили свой штат.

Украинский ИТ-сектор, когда признанный мировым лидером, сталкивается со сложными вызовами в условиях войны. Самые свежие данные от DOU подтверждают неутешительную тенденцию: в Украине не осталось ни одной ИТ-компании со штатом более 10 000 работников, а экспорт услуг достиг самого низкого уровня с начала конфликта.

Во второй половине 2023 г. все пять крупнейших игроков в сфере ИТ на украинском рынке сократили свои штаты, что свидетельствует о влиянии военных действий на индустрию. Несмотря на это, EPAM со штатом 9986 сотрудников и SoftServe с 7841 сотрудником остаются лидерами отрасли.

За 2023 год количество ИТ-специалистов в Украине уменьшилось на 10,7 тысяч человек, достигнув в начале 2024 года отметки 81,8 тысяч работников. Этот отток в основном касается технических специалистов.

ИТ-экспорт остается на низком уровне, увеличившись всего на 2% в феврале, достигнув $518 миллионов. Это второй самый низкий показатель за время войны. Доля ИТ в общем объеме национального экспорта услуг в феврале составила 37,2%, обновив самый низкий показатель с начала вторжения.

Зарплаты украинских айтовцев упали

В начале 2021 года лишь ограниченное количество украинских айтовцев имело возможность похвастаться зарплатой в размере $5000 и более. Однако к концу того же года эта ситуация изменилась, и доля специалистов с таким доходом значительно выросла. Но вторжение России в 2022 году внезапно сменило картину. Значительная часть специалистов теперь зарабатывает менее $2000, а количество получающих от $2000 до $4999 также уменьшилось.

Сейчас только 9% украинских айтовцев имеют зарплату в размере $6000 или больше. Среди них преобладают разработчики и DevOps-специалисты. Эти высокие зарплаты стали редкостью, а упоминание о компенсации в $10K уже звучит экзотически.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с начала полномасштабной войны России против нашего государства доля женщин в украинском ИТ увеличилась с 20 до 24%. Чаще украинки работают как QA-инженерки и разработчики.

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