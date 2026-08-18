Критичность могут оформлять месяцами: какие подводные камни скрывает процедура бронирования

Вместо предусмотренных 10 дней оформление или подтверждение критичности предприятия на практике может занять несколько недель, месяц или даже до двух месяцев, в зависимости от органа, рассматривающего документы. Бизнесу рекомендуют не ждать последнего момента и подавать документы примерно за месяц-полтора до истечения срока действия текущего статуса, ведь из-за задержек отдельные справки могут утратить силу еще до заседания комиссии.

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О проблемах, с которыми бизнес сталкивается при прохождении процедуры, рассказал адвокат Владислав Шкабура в материале профильной платформы для поиска работы в Украине. Согласно действующим правилам, обращение предприятия о получении или подтверждении статуса критически важного предприятия должно рассматриваться в течение 10 дней.

Однако этот срок начинает отсчитываться не с момента отправки компанией документов, а после их регистрации соответствующим государственным органом. Именно здесь и возникает одна из главных проблем. Фактический срок прохождения всей процедуры может значительно превышать предусмотренные нормативами 10 дней.

По практическим наблюдениям, сейчас быстрее всего документы могут рассматривать в Министерстве энергетики и Министерстве цифровой трансформации — примерно за две-две с половиной недели. В Министерстве экономики процедура может занимать около месяца. Еще дольше, по словам адвоката, документы могут рассматривать Киевская городская военная администрация и Киевская областная военная администрация — примерно полтора-два месяца.

Когда нужно подавать документы

Учитывая реальные сроки рассмотрения, бизнесу рекомендуют не откладывать процедуру до последних дней. Например, если статус критически важного предприятия действует до конца июля, формально может показаться, что подать документы достаточно в середине месяца. Однако на практике это может оказаться слишком поздно.

Если рассмотрение документов займет три-четыре недели или дольше, предприятие может остаться без подтвержденного статуса к моменту истечения срока действия предыдущего решения. Поэтому компаниям рекомендуют подавать пакет документов примерно за месяц-полтора до истечения срока действия статуса.

Такой запас времени должен учитывать возможные задержки, дополнительные запросы и необходимость обновления отдельных документов. Особенно важно это для предприятий, которые используют статус критичности в качестве основания для сохранения рабочих мест своих сотрудников.

Документы могут утратить силу ещё до принятия решения комиссией

Отдельная проблема заключается в том, что некоторые документы, необходимые для подтверждения соответствия критериям, имеют ограниченный срок действия. Например, справка Государственной налоговой службы об отсутствии налоговой задолженности действительна лишь 10 дней. В то же время для подтверждения критерия заработной платы компания подает отчет за предыдущий месяц с соответствующей квитанцией.

На момент подачи заявления все документы могут быть абсолютно актуальными. Но если комиссия фактически будет рассматривать заявку через несколько недель, ситуация изменится. В таком случае у предприятия могут попросить предоставить новую справку из налоговой, ведь предыдущая уже утратила силу. Также может понадобиться свежий отчет о заработной плате.

Например, компания подает документы 20 июля и прилагает отчет за июнь. Если комиссия рассматривает заявку уже в августе, у предприятия могут попросить предоставить отчет за июль. В результате компания вынуждена повторно собирать документы не потому, что допустила ошибку при подаче, а из-за того, что сама процедура затянулась.

Из-за технической ошибки заявление могут даже не зарегистрировать

Еще одна проблема связана непосредственно с оформлением электронного пакета документов. Предприятие может потратить значительное время на подготовку справок, отчетности и других материалов, но неправильно сформировать сам файл. В таком случае процедура рассмотрения может даже не начаться.

В частности, документы необходимо объединить в один PDF-файл и подписать квалифицированной электронной подписью руководителя. Если компания просто отправляет десятки отдельных файлов или прикрепляет отсканированные документы без надлежащей электронной подписи, обращение могут не зарегистрировать.

Самая большая проблема заключается в том, что предприятие может не получить оперативного объяснения относительно ошибки. Оно будет ждать результата, полагая, что документы уже находятся на рассмотрении, а через несколько недель выяснится, что фактически процедура даже не началась.

Какие требования будут действовать для критически важных предприятий

Отдельный риск для бизнеса связан с изменениями критериев, которым должны соответствовать критически важные предприятия. В частности, для компаний, желающих сохранить соответствующий статус, важным является показатель средней зарплаты. Согласно приведенным в материале данным, в 2026 году он должен составить не менее 25 941 гривны.

Предприятия, уже имеющие статус критически важных, должны подтвердить соответствие актуальным требованиям в установленный срок. Если компания этого не сделает, она рискует лишиться статуса, а вместе с ним и возможности бронировать работников на соответствующем основании.

У министерств могут быть дополнительные практические требования

Еще одна проблема, с которой сталкивается бизнес, — разница между формальными критериями и тем, как их фактически оценивают при рассмотрении документов. Предприятие может ознакомиться с нормативными требованиями, убедиться, что соответствует им, собрать предусмотренный пакет документов и подать его. Однако на практике орган может потребовать дополнительных подтверждений.

В качестве примера приводятся предприятия, работающие в сфере энергетики и выполняющие работы для крупных энергетических компаний. Для них могут иметь значение не только сам факт работы в критически важной сфере и наличие соответствующих контрактов, но и доля таких работ в общем доходе предприятия.

По словам адвоката, в отдельных случаях во внутренних процедурах могли использоваться дополнительные показатели, в частности соотношение стоимости работ для энергетической компании и общего дохода предприятия за предыдущий финансовый год. При этом такие практические критерии не всегда очевидны из основных нормативных документов. Из-за этого бизнес может узнать о дополнительных требованиях уже после подачи заявления.

В нормативных документах может быть указано само требование, однако подробной инструкции относительно перечня доказательств иногда нет. Тогда компании вынуждены самостоятельно формировать пакет подтверждающих документов.

Юристы могут добавлять дополнительные справки, выписки из реестров, копии договоров, финансовую отчетность и другие материалы, которые, по их мнению, подтверждают соответствие предприятия. Отмечается, что это создает дополнительную нагрузку для бизнеса и одновременно увеличивает риск того, что орган попросит предоставить еще какие-то документы.

Некоторые ОВА уже используют более подробный подход

В качестве примера более понятной процедуры приводят Винницкую областную военную администрацию. Там, помимо самих критериев, отдельно объясняют, какими документами предприятие может подтвердить соответствие каждому из них.

Например, если одним из требований является определенный уровень дохода, компании могут прямо указать, какие документы необходимы для подтверждения этого показателя. Такой подход сокращает количество вопросов к предпринимателям и позволяет сформировать пакет документов еще до подачи заявления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине усилят контроль за бронированием военнообязанных, в частности в ИТ-секторе, а цифровые системы будут помогать выявлять случаи, когда компании не пересматривают бронирование после сокращения штата. Для работодателей это означает необходимость постоянно обновлять данные о работниках и строго соблюдать установленные правила, ведь дальнейшие изменения в призывных списках будут зависеть также от ситуации на фронте.

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