Корецкий после назначения на пост премьера выбрал себе трех советников: OBOZ.UA узнал их имена

Сергей Корецкий после назначения на должность премьер-министра привлек к работе трех советников. Все они работают на общественных началах (без заработной платы).

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"Советниками на общественных началах являются Руслан Валерьевич Квитин, Олег Дмитриевич Крыжановский, Анна Олеговна Козярская. Советники на общественных началах премьер-министра Украины не находятся в трудовых отношениях с Секретариатом Кабинета Министров, в связи с чем заработная плата им не начисляется", – ответил на запрос OBOZ.UA заместитель госсекретаря Кабмина Павел Полянский.

Анна Козярская также является советником в Министерстве иностранных дел. При этом в МИД она получает зарплату (является штатным сотрудником). Согласно её декларации, в 2025 году она получила 500,5 тыс. грн зарплаты и 3 млн 546 тыс. грн в качестве компенсации за командировку за границу. В сумме это примерно 337,2 тыс. грн в месяц до налогообложения. Это больше, чем платят премьер-министру.

Олег Крыжановский руководил отделом энергетики в Антимонопольном комитете под руководством Юрия Терентьева. Затем Крыжановский работал директором департамента по управлению корпоративными правами в Минэнерго.

Руслан Квитин – адвокат, который участвовал в процедуре национализации "Укрнафты", которую некоторое время возглавлял Корецкий.

Что известно о Корецком

Сергей Корецкий – один из самых высокооплачиваемых менеджеров в Украине (до назначения на должность главы правительства). В 2024 году ему выплатили 15,4 млн грн в "Укрнафте" и 11,2 млн грн – в "Укртатнафте". В совокупности это около 2,2 млн грн в месяц до налогообложения. Столько зарабатывают менеджеры такого уровня в крупных корпорациях.

Председателем правления НАК "Нафтогаз" Корецкий был назначен 14 мая 2025 года. И за 6,5 месяцев на этой должности он заработал в НАК 14,4 млн грн. Это примерно по 2,2 млн грн в месяц до уплаты налогов.

Как писал OBOZ.UA:

– В Украине из-за перехода к режиму жесткой бюджетной экономии не исключены проблемы с выплатой зарплат в государственном секторе. Впрочем, пока речь идет лишь о потенциальных рисках, которых правительство будет максимально избегать.

– Ранее Сергей Корецкий отмечал, что противник сосредоточился на нанесении ударов по украинскому бизнесу. В результате обстрелов государственный бюджет Украины может недополучить около 70 миллиардов гривен.

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