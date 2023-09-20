Кому в Украине предлагают зарплату от 50 тыс. грн: для части вакансий не нужно высшее образование

В Украине помимо программистов среднюю зарплату выше 50 тыс. грн получают военные, трейдеры (занимаются сделками на финансовых рынках), медиабайеры (размещают рекламу), управляющие недвижимостью и топ-менеджеры. При этом средняя зарплата по стране составляет 16,9 тыс. грн в размещенных вакансиях и 18,2 тыс. грн – в резюме.

Об этом говорится в данных статистики крупного кадрового портала. За лето по данным издания средняя зарплата увеличилась примерно на 1,3 тыс. грн. Традиционно больше всего платят в Киеве, а самые маленькие зарплаты – в небольших населенных пунктах.

Кому платят больше 50 тыс. грн:

.Net-программист – 85000 грн

C++ программист – 80000 грн

Программист Java – 72500 грн

Военнослужащий – 70000 грн

Трейдер – 60000 грн

Видео дня

Управляющий недвижимостью – 60000 грн

IOS-программист – 60000 грн

Full stack программист – 58000 грн

Медиабайер – 55000 грн

Android-разработчик – 55000 грн

Зернотрейдер – 52500 грн

Директор по маркетингу – 50000 грн

Back end разработчик – 50000 грн

Финансовый директор – 50000 грн

Javascript-программист – 50000 грн

Если говорить о средней зарплате в городах, то среди крупных населенных пунктов меньше всего платят в Сумах (всего 13 тыс. грн). На втором месте оказался Кривой Рог, который не является областным центром, однако также попал в данные статистики с показателем в 14 тыс. грн. На третьем месте сразу несколько городов: Луцк, Николаев, Херсон, Чернигов, Кропивницкий, Ровно, Полтава, Чернигов.

Отметим, программисты получают больше средней зарплаты, так как фактически могут работать на международный рынок. Украинский программист, зная несколько языков программирования, может успешно работать как на украинскую компанию, так и на французскую (или любую другую).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в проекте бюджета на 2024 год предусмотрели повышение минимальной зарплаты до 8 тыс. грн. Повышение произойдет в январе и июле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!