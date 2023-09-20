newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Кому в Украине предлагают зарплату от 50 тыс. грн: для части вакансий не нужно высшее образование

Александр Литвин
Рынки и компании
1 минута
420
Какую зарплату предлагают в Украине

В Украине помимо программистов среднюю зарплату выше 50 тыс. грн получают военные, трейдеры (занимаются сделками на финансовых рынках), медиабайеры (размещают рекламу), управляющие недвижимостью и топ-менеджеры. При этом средняя зарплата по стране составляет 16,9 тыс. грн в размещенных вакансиях и 18,2 тыс. грн – в резюме. 

Об этом говорится в данных статистики крупного кадрового портала. За лето по данным издания средняя зарплата увеличилась примерно на 1,3 тыс. грн. Традиционно больше всего платят в Киеве, а самые маленькие зарплаты – в небольших населенных пунктах. 

Кому платят больше 50 тыс. грн:

  • .Net-программист – 85000 грн
  • C++ программист – 80000 грн
  • Программист Java – 72500 грн
  • Военнослужащий – 70000 грн
  • Трейдер – 60000 грн
Видео дня
  • Управляющий недвижимостью – 60000 грн
  • IOS-программист – 60000 грн
  • Full stack программист – 58000 грн
  • Медиабайер – 55000 грн
  • Android-разработчик – 55000 грн
  • Зернотрейдер – 52500 грн
  • Директор по маркетингу – 50000 грн
  • Back end разработчик – 50000 грн
  • Финансовый директор – 50000 грн
  • Javascript-программист – 50000 грн

Если говорить о средней зарплате в городах, то среди крупных населенных пунктов меньше всего платят в Сумах (всего 13 тыс. грн). На втором месте оказался Кривой Рог, который не является областным центром, однако также попал в данные статистики с показателем в 14 тыс. грн. На третьем месте сразу несколько городов: Луцк, Николаев, Херсон, Чернигов, Кропивницкий, Ровно, Полтава, Чернигов. 

Отметим, программисты получают больше средней зарплаты, так как фактически могут работать на международный рынок. Украинский программист, зная несколько языков программирования, может успешно работать как на украинскую компанию, так и на французскую (или любую другую). 

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в проекте бюджета на 2024 год предусмотрели повышение минимальной зарплаты до 8 тыс. грн. Повышение произойдет в январе и июле. 

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!