Кому в Украине предлагают официальную зарплату от 50 тыс. грн: на ряд позиций не нужно высшее образование

На конец сентября в базе данных Государственной службы занятости насчитывается 65 тыс.актуальных вакансий. По некоторым из которых предлагается очень большая зарплата. К примеру, на позицию специалиста по разработке компьютерных программ – 110 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщили в Кабмине. Там отметили: больше 50 тыс. грн предлагают также представителям ряда других профессий. В частности, ищут:

инженера-программиста на 90 тыс. грн;

литейщика металлов и сплавов – на 70 тыс. грн;

слесаря-инструментальщика – на 60 тыс. грн;

водителя – на 60 тыс. грн;

агронома – на 52 тыс. грн.

Вакансия на директора отделения предполагает зарплату в 49 тыс. грн Врача – 45 тыс. грн. Столько же готов платить работодатель, ищущий архитектор.

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Кроме того, на 42 тыс. грн ищут банковского аналитика. А плавильщика металла – на 40 тыс. грн.

Какие навыки помогут получить работу

Вместе с тем, отметили в правительстве, помимо прямых профессиональных знаний и навыков работодатели нередко требуют у соискателей и дополнительных. Наличие которых, в то же время, может значительно повысить шансы на получение места.

Среди них – знание иностранных языков. А также:

умение работать в стрессовых ситуациях;

умение решать сложные производственные проблем;

гибкость;

коммуникабельность;

адаптивность и т.д.

"Высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы за выполнение сложных задач. Или за работу в особых условиях", – объяснили в Кабмине.

Как сообщал OBOZREVATEL, больше других в Украине сейчас ищут продавцов-консультантов – на Едином портале вакансий в настоящее время зарегистрировано около 9,5 тыс. таких вакансий. Максимальный же размер предлагаемой таким специалистам зарплаты составляет 50 тыс. грн в месяц.

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