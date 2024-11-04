Клиентам государственного банка посоветовали заменить карты: кому стоит прийти в отделение

Клиенты государственного ПриватБанка могут продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия, в несколько способов. В частности, перевыпустить ее.

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Об этом рассказали в самом банке. Там отметили:

сделать это можно в любом из его отделений;

перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу.

Помимо этого, можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Там напомнили: на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". Поэтому все карты продолжат работать без ограничений "как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и для получения наличных".

Украинке заблокировали карту ПриватБанка после проверки документов

В то же время, ранее клиентка ПриватБанка пожаловалась, что тот сначала заблокировал ее счет, а потом разорвал договор о сотрудничестве. Причем произошло это, по ее словам, после того, как она предоставила учреждению все требуемые документы об источниках происхождения средств, а там ее заверили, что вопросов к ней нет. Согласно жалобе:

Клиентка получила от банка сообщение "с просьбой предоставить источники происхождения средств".

Необходимая информация, как утверждается, была предоставлена в течение получаса.

В банке ответили, что "документы подходят и все хорошо", однако вскоре, отмечается, прислали еще несколько сообщений о необходимости предоставить документы.

Во время телефонного разговора с клиенткой представитель банка заверил ее, что "все хорошо и все уже предоставлено", а вопросов к ней нет.

Тем не менее, отмечается в жалобе, в скором времени клиентка получила от ПриватБанка сообщение о разрыве отношений. При этом "банк заблокировал "Приват24", нет возможности сделать скриншоты за сентябрь".

"Не понимаю, почему и по какой причине, если все предоставлено было вовремя и все прозрачно. ...Выходит, что и документы подошли, но все же решили разорвать отношения", – говорится в жалобе.

В самом ПриватБанке на жалобу уже отреагировали. Там признали, что в настоящее время обслуживание клиентки ограничено, а также отметили, что:

действуют "исключительно в рамках действующего законодательства" и согласно нормативно-правовым актам НБУ;

все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и "отвечают требованиям безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине";

банк как субъект первичного финансового мониторинга "обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения".

Как сообщал OBOZ.UA, другая клиентка ПриватБанка пожаловалась на невозможность снять деньги через терминал банка за границей – с карты самого "Привата". По ее словам, устройство "отклоняет транзакцию в целях безопасности". В то же время, отметила она, ее подруга с такой же карты деньги снимает без проблем.

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