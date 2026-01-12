'Киевстар' запустил пилот 5G во Львове

Национальный оператор электронных коммуникаций Киевстар запустил тестовую зону технологии пятого поколения мобильной связи в историческом центре Львова. Это первый локальный пилотный 5G-проект компании, реализованный в рамках инициативы Министерства цифровой трансформации Украины.

Цель пилотного проекта – проверить работу новой технологии в реальных условиях городской среды. В случае успешного завершения тестирования во Львове, сеть 5G будет постепенно развернута и в других городах Украины, в частности, в Бородянке и Харькове, а затем – в Киеве и Одессе. Географию тестирования определило правительство, выбрав наиболее населенные города с развитой инфраструктурой. Полноценное же внедрение 5G в Украине возможно только после завершения войны.

"Даже в разгар полномасштабной войны, под постоянными атаками россиян на инфраструктуру и блэкаутами, Украина продолжает двигаться вперед и развивать инновации в телеком-сфере. Запуск пилота 5G во Львове – это важный шаг, над которым мы совместно работали с мобильными операторами. Львов – только первый город. Скоро начнем пилоты 5G также в Бородянке и Харькове. Наша цель – чтобы в любых условиях украинцы оставались на связи и имели доступ к передовым технологиям", отмечает Михаил Федоров,первый вице-премьер-министр Украины,министр цифровой трансформации.

Базовые станции нового для Украины стандарта уже введены в эксплуатацию в историческом центре Львова. Перед запуском Киевстар реализовал масштабную подготовку всех сегментов сети, включая проверку совместимости оборудования с военными технологиями. Компания впервые провела тестирование 5G еще в феврале 2024 года на территории главного офиса в Киеве – тогда же была подтверждена техническая готовность к дальнейшему развертыванию. В Украине технология 5G будет работать в двух диапазонах частот – 3500 МГц (для обеспечения высокой скорости передачи данных) и 700 МГц (для расширения покрытия).

"Несмотря на войну, Украина продолжает свое технологическое развитие. Пилотный запуск 5G во Львове – это еще одно подтверждение нашей устойчивости и стратегического курса на цифровую трансформацию, ведь этот проект не только о высокой скорости передачи данных, но и о масштабности, ответственности и лидерстве", – отметил СЕО Киевстар Александр Комаров.

По результатам тестирований, предшествовавших официальному запуску во Львове, максимальный показатель скорости загрузки в 5G-сети Киевстар превысил 2,4 Гбит/с*. Это одно из ключевых преимуществ 5G по сравнению с 4G – более высокая скорость передачи данных. В то же время стандарт 4G будет оставаться актуальным и в дальнейшем, поскольку он полностью удовлетворяет потребности пользователей смартфонов. Благодаря активной модернизации, в периоды минимальной нагрузки в отдельных локациях пиковая скорость в 4G-сети Киевстар уже превышает 1 Гбит/сек, что сопоставимо с начальными показателями сетей пятого поколения.

Чтобы пользоваться 5G, абонентам необходимо иметь смартфон, который поддерживает технологию, SIM-карту USIM (тот же тип SIM-карт, что и для 4G) и находиться в зоне покрытия 5G. Тарификация будет происходить в соответствии с условиями действующего тарифного плана абонента.

*Указанная скорость была зафиксирована во время тестирования в условиях минимальной нагрузки на сеть. После коммерческого запуска технологии и увеличения количества пользователей показатели скорости могут отличаться в зависимости от уровня нагрузки на сеть и других факторов.