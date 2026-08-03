"Киевстар" закрыл ряд тарифов: список названий

Мобильный оператор "Киевстар" закрыл для подключения сразу ряд IoT-тарифов для бизнеса. Обновления вступили в силу с 30 июля. Причина – масштабное обновление линейки ценовых предложений.

Видео дня

Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили:

Те, кто подключился к тарифам до 29 июля будут пользоваться ими на старых условиях .

. Новые клиенты могут выбрать подходящее предложение из обновленной линейки IoT-тарифов. Сделать это можно по ссылке.

"С 30 июля 2026 г. изменятся условия линейки тарифов IoT-решений для бизнеса. Для новых клиентов недоступны некоторые тарифы. Для получения консультаций по обновлению обратитесь к вашему персональному менеджеру Киевстар или по номеру 0 800 300 466", – говорится в сообщении.

Какие тарифы закрыл "Киевстар"

IoT Старт;

IoT Мини;

IoT База;

IoT Про;

Модем;

Стриминг;

Тарифы IoT-платформы.

Что такое IoT-тарифы

В целом же, отметим, IoT (Интернет вещей) позволяет использовать мобильную сеть для мониторинга работы систем и удаленного управления устройствами. Для его функционирования необходимы:

"умные" датчики и сенсоры, оснащенные специальными М2М SIM-картами;

платформа для контроля оборудования, управления системой, сбора и обработки всех данных

сеть для связи устройств между собой и с платформой.

Соответственно, IoT-тарифы – это это специальные тарифные планы для SIM-карт, предназначенных не для использования в смартфонах, а для подключения устройств и оборудования к сети. Они:

обеспечивают передачу данных между датчиками, контроллерами и облачной платформой;

позволяют удаленно отслеживать состояние объектов и управлять ими в режиме реального времени.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в Vodafone считают, что стоимость мобильного тарифа в 400 грн не должна считаться высокой. Ведь украинцы могут больше тратить денег, к примеру, на кофе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!