'Киевстар' модернизировал в Киеве все системы резервного питания домашнего интернета

Ко Дню Киева "Киевстар" на 100% завершил масштабное обновление аккумуляторов сети Домашнего Интернета в Киеве. Теперь более 136 тысяч абонентов в столице могут пользоваться стабильным интернетом до 12 часов даже во время отключений электроэнергии. Это стало возможным благодаря установке новых LiFePO4-аккумуляторов, которые обеспечивают стабильную связь даже в случае длительного отсутствия электроснабжения.

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Новые аккумуляторы обладают рядом преимуществ: быстро заряжаются во время плановых отключений электроэнергии, что позволяет оперативно восстанавливать питание, а также более устойчивы к коротким замыканиям и перегреву. Это особенно важно для эксплуатации в подъездах многоэтажных домов. Батареи предыдущего поколения из-за частых и длительных отключений электроэнергии испытывали значительную нагрузку и теряли эффективность значительно быстрее. Именно поэтому компания приняла решение об их полной замене на более современные и долговечные типы аккумуляторов.

Этот проект является частью общенациональной программы энергонезависимости "Киевстар". В 2024-2025 годах компания направила более 250 млн грн в модернизацию систем резервного питания сети по всей Украине. Общий объем инвестиций в повышение энергозависимости всей сети "Киевстар" с 2022 года превысил 2,3 млрд грн.

Одним из главных вызовов проекта стала закупка оборудования в условиях дефицита на рынке. В Украине поставщики не могли оперативно поставить оборудование в нужном количестве, поэтому компания была вынуждена заказывать его за рубежом. Из-за масштаба заказа закупка усложнилась и на международном рынке, из-за чего контракты были распределены между несколькими иностранными производителями.

Несмотря на сложную логистику, ограничения рынка, дефицит оборудования и необходимость работать параллельно во многих точках города, команда "Киевстар" в сжатые сроки реализовала полный цикл модернизации систем резервного питания – от проектирования до установки и тестирования оборудования.

В проекте участвовали более 20 техников "Киевстар" и подрядчиков, которые смонтировали более 11 000 аккумуляторов. Это тысячи часов работы, десятки выездов ежедневно и четкая координация действий. Благодаря этим усилиям абоненты могут оставаться на связи даже в самых сложных условиях.

"Интернет, работающий без света до 12 часов – это не маркетинговое обещание, а результат масштабной инженерной работы. В течение нескольких месяцев команда специалистов "Киевстар" работала одновременно в разных районах Киева, чтобы обеспечить бесперебойную связь для абонентов даже в периоды длительных отключений электроэнергии. Установка резервного питания охватила все ключевые этапы – от закупки и импорта оборудования до монтажа и настройки", – рассказывает Олег Будулати, руководитель сектора фиксированной связи "Киевстар" в Киевском филиале.

Это – не только стратегическое решение в пользу абонентов, но и весомый вклад в безопасность городской инфраструктуры. Ведь интернет в критический момент - это доступ к оперативной информации, возможность вызвать помощь и поддерживать контакт с близкими.

Проверить доступность услуг по своему адресу можно в Чат-боте услуги Домашний Интернет от "Киевстар", по номеру 460 с мобильного "Киевстар" или 0 800 300 460 из других сетей.

Кроме того, "Киевстар" имеет самую большую гигабитную сеть в Украине, которая предоставляет абонентам доступ к интернету на скорости до 1 Гбит/с, что в десять раз превышает стандартный показатель в 100 Мбит/с.

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"Киевстар" обновил батареи Домашнего Интернета в столице

Теперь более 136 тысяч абонентов могут пользоваться интернетом до 12 часов даже в случае отключений электроэнергии.

Новые LiFePO4-аккумуляторы быстро заряжаются, выдерживают перепады температур и более устойчивы к коротким замыканиям.

"Интернет, работающий без света до 12 часов – не маркетинговое обещание, а результат масштабной инженерной работы", – комментирует Олег Будулати, руководитель сектора фиксированной связи "Киевстар" в Киевском филиале.