Какой бизнес самый популярный в Украине: названа сфера, где появилось больше всего "ФОПов"

Несмотря на полномасштабную войну, украинцы активно создают новые бизнесы. Более того, активно наращивают их количество. Так, в 2023 году "ФОПов" (физлиц-предпринимателей) появилось на 53% больше, чем в 2022-м – 308 043 новых бизнесов против 201 295. Чаще всего украинцы открывают свое дело в сфере оптовой и розничной торговли – таких "ФОПов" было создано 118 876.

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Об этом OBOZ.UA рассказали аналитики платформы Vkursi. Они отметили: в среднем в 2023 году ежедневно в стране регистрировалось 843 новых "ФОПа" – в то время как в 2022 году таких регистраций было всего 551.

Кроме оптовой и розничной торговли, также часто новые бизнесы возникали в сфере информация и телекоммуникации – 40 862 новых "ФОПа". А также:

профессиональная, научная и техническая деятельность – 29 284;

предоставление других видов услуг (к примеру, парикмахерские и салоны красоты) – 22 867;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 18 291.

Чем торгуют украинцы

Что касается торговли, то, отмечается, больше украинцы регистрировали "ФОПы" для розничной продажи продуктов питания – 18 166. А кроме того, для торговли через интернет – 17 335.

Меньше всего магазинов регистрировали для торговли аудио- и видеозаписями – 5. А также:

торговли топливом – 24;

книгами – 86.

Где открывают новый бизнес чаще всего

В целом в 2023 году новые предприниматели чаще всего появлялись в Киеве – 43 862. А также:

Днепропетровской – 27 696;

Львовской – 23 881;

Киевской – 23 128;

Харьковской областях – 21 378.

Меньше всего регистраций пришлось на Луганскую область – 595 новых "ФОПа". А кроме того:

Херсонскую – 2 549;

Донецкую – 5 671 области.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в ближайшее время рынок труда Украины будет пребывать в достаточно статичном положении: подавляющее большинство компаний в основных секторах экономики намерено сохранить количество своих сотрудников на текущем уровне. Однако есть и те, кто готовится к изменениям, и у них настроения преимущественно негативные: увольнять работников будут чаще, чем нанимать новых.

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