Какие профессии будут актуальны в Украине следующие 4 года: в Минэкономики озвучили прогноз

В 2024 году потребность в специалистах и рабочих кадрах составит 481,6 тыс. человек, в 2025-м – 542 тыс., в 2026-м – 606,8 тыс. человек, в 2027-м – 669,5 тыс. Больше всего работников будут нуждаться в таких сферах, как промышленность и строительство, чуть меньше – оптовая и розничная торговля и государственное управление и оборона.

Об этом говорится в проекте среднесрочного прогноза потребности в специалистах и рабочих кадрах, разработанном Минэкономики Украины. При этом самыми востребованными кадрами в период следующих 4 лет будут:

рабочие по добыче полезных ископаемых и на строительстве;

водители и рабочие по обслуживанию передвижной техники и установок;

руководители предприятий, учреждений и организаций;

профессионалы в области физических, математических и технических наук;

Технические специалисты в области прикладных наук и техники.

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Ранее сообщалось, что в некоторых областях Украины стало больше предложений по работе. В лидеры по темпам роста выбилась Черновицкая область (+6% по сравнению с августом – 1 905 вакансий), Ровенская (+5%, 2 275), Кировоградская (+4%, 1 237), Полтавская (+4%, 2 741) ) и Киевская (+4%, 34 574).

OBOZ.UA писал ранее о том, что в Украине на рынке труда наблюдается тенденция, все больше граждан хотят работать онлайн. При этом количество соискателей работы в прошлом месяце снизилось.

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