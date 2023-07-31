Как изменятся цены на сезонные продукты в Украине осенью: стало известно, от чего зависит стоимость

В Украине некоторые сезонные продукты стали дешеветь из-за большого предложения. При этом глобального снижения стоимости овощей и фруктов через месяц ждать не стоит.

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Однако ситуация с ценами будет зависеть от сезонных условий. Об этом рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка "РБК-Украина".

"К тому же в Украине с 1 июля повысилась стоимость горючего и электроэнергии, что тоже повлияет на ценовые тенденции на рынке пищевых продуктов", – говорится в прогнозе. По словам специалиста, удешевление овощей и фруктов происходит постепенно – в зависимости от сезона производства и предложения на рынке.

В настоящее время стоимость огурцов уже достигла минимума, оптовая цена достигает 17-21 грн/кг. По данным сайта "Минфин", в супермаркетах огурцы стоят от 17,9 грн/кг. В сети Varus – 24,90 грн/кг, у Auchan – 17,90 грн/кг, а у "Сильпо" стоимость огурцов – 21,9 грн/кг.

Как отметил Гопка, помидоры пользуются стабильно высоким спросом, а предложение начинает увеличиваться только сейчас. Поэтому цены в ближайшие недели будут снижаться.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине снизились цены на популярные овощи. В частности, подешевели картофель, капуста и морковь. Например, молодой картофель подешевел с 38,79 грн/кг до 16,44 грн/кг.

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