Как изменить тариф "Киевстар": абонентам оператора дали инструкцию

Мобильные операторы предлагают разнообразные тарифы с разными объемами минут, SMS, интернета и других услуг, поэтому вы можете найти план, который лучше соответствует вашему бюджету и стилю использования телефона. В то же время, изменение тарифа мобильного оператора может быть выгодным решением, если текущий план не отвечает вашим потребностям. К примеру, абоненты "Киевстара" могут сделать это в несколько способов – в частности, в магазинах оператора.

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Об этом рассказали в самой компании. Там отметили: провести изменение тарифа можно по номеру 477 или 477*1. А также:

в приложении Мой Киевстар (раздел Все тарифы);

по номеру 466.

Кроме того, поменять тариф можно также на сайте "Киевстара". Для этого нужно перейти в раздел Тарифы.

Как перезаказать услуги по тарифу "Киевстара"

В то же время бывает, что минуты, предоставляемые в тарифе, а также гигабайты, SMS и т.д. могут истечь раньше срока его действия. В этом случае абоненты оператора могут заказать внеочередное получение пакета услуг – также в несколько способов. В частности:

по номеру 477*202;

в системе самообслуживания "Мой Киевстар";

в контакт-центре или у сотрудника фирменного магазина "Киевстар".

"Киевстар" изменил стоимость тарифов с 20 декабря

Кроме того, в компании ранее сообщили об изменении стоимости части тарифов предоплаты уже 20 декабря. А с 1 января 2025 года – для бизнес-клиентов.

"В обновленных тарифах мы предоставим абонентам больше услуг: дополнительные гигабайты мобильного интернета, минуты для звонков на другие сети, а также возможность подключать дополнительные Суперсилы Безлим. В то же время для бизнес-клиентов некоторые тарифы изменят свое название и наполнение. При этом для корпоративных абонентов становятся доступны Суперсилы Безлим: интернет, звонки и SMS. Также в большинстве тарифов клиенты смогут подключить персональный интернет", – говорилось в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Киевстар" с 19 декабря запустил ряд новых тарифов. Они доступны для пользователей линейки "Все разом" (ныне стоят 200 грн в месяц, однако после окончания акции стоимость заметно вырастет) и Домашний Интернет.

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