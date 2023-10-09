Как изменилась средняя зарплата в разных областях Украины за год: озвучены средние суммы по стране

В Украине за год средняя зарплата выросла на 10%. При этом в Киеве увеличение зарплаты не было зафиксировано.

Рост выплат наиболее заметен в западных регионах страны (достигая пика в 23%) и центральных областях Украины (с увеличением до 17%). Относительно регионов, близких к линии фронта, наиболее важным является Днепропетровская область, свидетельствуют данные популярного кадрового портала.

Отмечается, что на Днепропетровщине в конце прошлого года и на старте 2023 размеры зарплат выросли до 12 тыс. грн и 15 тыс. грн соответственно, тогда как в апреле зарегистрирован дополнительный всплеск.

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В свою очередь в Житомирской области рост средней зарплаты за год составил 17%, в Черкасской – 8%, в Сумской – 9%, в Одесской – на 7%. В Волынской области средняя зарплата выросла на 18%.

В местах, где процентная смена зарплат отмечена как "0", во второй половине 2022 года наблюдалось снижение, после которого произошел возврат и стабилизация уровня оплаты труда на прежнем уровне.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцы в сети довольно часто ведутся на ловушки псевдоработодателей в интернете. Сейчас достаточно много схем, которыми пользуются аферисты, притворяясь работодателями.

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