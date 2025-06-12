Известный криптомиллионер Удянский попал в новый скандал из-за здания в центре Киева: у него нашли российский паспорт и признаки масштабного мошенничества

Харьковский криптомиллионер Николай Удянский оказался в новом скандале. Скандальный бизнесмен, арендовав помещение по адресу улица Князей Острожских, 22, без всяких разрешений и без соблюдения процедуры установил вокруг здания металлический каркас площадью 300 квадратных метров.

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Источники OBOZ.UA в местных властях отметили, что Удянский за считанные дни арендовал здание, в котором находился бар "Шутерс", зарегистрировал право собственности на объект и смонтировал металлический каркас вокруг территории, нарушив все необходимые процедуры. Из-за этих нарушений Киевская городская прокуратура уже начала проверку.

OBOZ.UA обратился с запросом в Киевскую городскую государственную администрацию с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить новой хаотичной застройки в центре столицы.

Криминальное прошлое и сомнительные связи

Николай Удянский, бывший совладелец криптобиржи Coinsbit, уже неоднократно попадал в громкие скандалы. Антикоррупционные расследования BlackBox OSINT обнаружили, что до того, как стать консулом Румынии в Харькове, он провернул несколько афер на криптовалютном рынке.

Вместе со своим партнером Богданом Прилепой Удянский создал криптобиржи Coinsbit, Tidex и QMall. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по статье "Мошенничество", в рамках которого расследует завладение Удянским и Прилепой деньгами украинцев и иностранцев через эти криптобиржи.

В частности, приводится история о том, как военные якобы попросили Николая Удянского принять на его счет в криптовалютной бирже QMall 500 тысяч USDT от иностранных инвесторов, предназначенных для оплаты производства дронов для ВСУ.

Российский паспорт и связи с агрессором

Расследователи BlackBox OSINT также информируют, что после того, как Удянский стал консулом, он еще несколько месяцев имел действующий загранпаспорт гражданина Российской Федерации. По словам журналистов, не исключено, что и сегодня Удянский продолжает быть гражданином России. Кроме того, на территории страны-агрессора, вероятно, проживает его 17-летняя дочь Анжелина Саркисова вместе с бывшей женой - гражданкой РФ Анжеликой Саркисовой. В материале отмечается, что в 2023 году Удянский, благодаря наличию третьего ребенка, живущего в РФ и находящегося на его иждивении, получил отсрочку от мобилизации.

Судя по ранее опубликованным Удянским фото в социальной сети Instagram, в России он также имеет друзей из окружения лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова, а именно Рустама Керимова, бойца клуба "Ахмат", принадлежащего главе Чечни. Кроме того, Удянский имеет совместные с россиянами бизнес-проекты, утверждают расследователи.

Онлайн-казино

Удянский причастен к тому, что официальный сайт Expo 2030, которую планировали провести в Одессе под руководством Кабинета Министров и Одесской ОГА, превратили в онлайн-казино. Об этом стало известно изданию "Антикор" из источников в Одесской ОВА.

Речь идет о портале expo2030odesa.com, где ранее размещалась информация об отборе украинского города на конкурс для проведения Всемирной выставки. Сейчас здесь размещен игровой автомат Sweet Bonanza от компании Pragmatic Play. В политике конфиденциальности указано, что личные данные, собранные на сайте expo2030odesa.com, в частности относительно азартных игр, применяются для пользователей из Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине участились случаи фишинговых атак, когда гражданам обещают денежную помощь якобы от ООН или других международных структур. Мошенники используют фальшивые сайты, чтобы похитить банковские данные, поэтому проверять источник информации - критически важно.

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