Изменение прайс-кепов не привело к росту цен в вечерние часы, – аналитик

Изменение предельных цен на электроэнергию, действующее с 1 августа, не привело к резкому росту цен на рынке. Об этом заявила Дарья Орлова, аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting.

"Импорт электроэнергии в июле также вырос, на 24,7%, по сравнению с предыдущим месяцем, — до 257,7 тыс. МВт-ч. Больше всего импортируется – в часы "вечернего пика"", — сказала эксперт.

Именно для покрытия растущего спроса на импорт в вечерние часы, по ее словам, НКРЭКУ повысила прайс-кепы на краткосрочных сегментах рынка.

В то же время, итоги первой недели августа не показали существенного скачка цен в часы вечернего пика.

"Только это решение не способно на 100% обеспечить импорт", — отмечает Орлова.

По ее словам, новые ценовые ограничения — это безусловно шаг в сторону беспрепятственного привлечения импорта, особенно в отопительный сезон. Но важно учитывать и другие факторы. "Во-первых, и в дальнейшем существуют ограничения на другие часы, на которые возможно будет необходимо привлекать импорт. Во-вторых, пока не работают месячные аукционы на пересечение, их запуск ожидается в декабре этого года", — напомнила Орлова.

Напомним, с 1 августа в Украине действуют обновленные предельные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии, в частности для периода вечернего пика (17:00–23:00), где максимальная цена на РСВ и ВСР может достигать 15000 грн/МВт-ч, а на балансирующем рынке – 16 000,00 грн/МВт-ч.