Из-за большого дефицита работников женщин в Украине будут обучать на водителей автобусов: сколько это стоит

В Украине будут бесплатно обучать женщин профессии водителя автобуса муниципального транспорта. Как утверждают в Мининфраструктуры, фактически это стало ответом государства на дефицит кадров в сфере перевозок, вызванный последствиями полномасштабного вторжения.

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Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры. Там отметили: по последним данным, дефицит водителей автобусов в регионах Украины составляет около 30%, "а это около шести тысяч сотрудников".

"Цель пилотного проекта – обеспечить переподготовку и переквалификацию женщин-водителей в сфере городского и муниципального транспорта, а именно автобусов. Это первая инициатива Министерства направлена ​​как на преодоление дефицита кадров, так и на преодоление стереотипов и предубеждений по профессиям", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в рамках проекта предусмотрено обучение женщин для получения квалификационной карты водителя (код 95). Это документ, "подтверждающий профессиональную компетенцию водителя автобуса по европейскому стандарту".

Экономику Украины снедает кадровый голод

В свою очередь, замминистра экономики Украины Татьяна Бережная ранее сообщила, что Украине не хватает рабочих рук, чтобы обеспечить выполнение плана по росту валового внутреннего продукта. Так, чтобы экономика страны восстанавливалась на 7% ежегодно, до 2030 года нужно найти дополнительные 4,5 млн работников. Однако из-за войны их количество падает.

В ведомстве признают, что демографическая ситуация в Украине и проблемы с наличием трудовых ресурсов уже стали одним из ключевых факторов существенного влияния на экономику. И в будущем эта тенденция не изменится.

Одной из причин кадрового голода и структурной безработицы стал выезд украинцев за границу из-за войны. Кроме того, перекосы на рынке труда возникают и из-за внутренней миграции.

Если в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 млн работников, то в 2023-м эта цифра уменьшилась до 9 млн официально трудоустроенных, подсчитали в Минэкономики. Чтобы улучшить ситуацию государство пытается внедрить программы переквалификации и найти способы вернуть украинцев на родину.

Каких специалистов Украине нужно будет сразу 1,5 миллиона

В то же время, по словам директора Научно-технического центра Академии строительства Украины Ивана Перегинца, для того чтобы максимально быстро – в течение 5-10 лет – восстановить разрушения, причиненные войной, Украине понадобится около 1,5 млн строителей. Ведь Россия уже разрушила в стране более 60 млн квадратных метров жилья. Он отметил: до полномасштабной войны в стране было 300 тыс. строителей.

При этом он подчеркнул: проводить восстановление по примеру того, как это делалось после Второй мировой войны, нельзя. Ведь экономическая формация изменилась.

"Те новостройки, которые были после Второй мировой войны, обслуживали промышленность, которая была в рамках каких-то городов. Сегодня возникает вопрос субурбанизации – переноса основных экономических и промышленных объектов на территорию городов, например создание индустриальных технологических парков", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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