Искусственный интеллект дал важные советы украинцам, как увеличить свой заработок: что должен сделать каждый

Генеративные чат-боты с искусственным интеллектом озвучили свои советы, как украинцам увеличить собственные доходы. Главное: развивать те навыки, которые позволяют больше зарабатывать. Среди них – программирование и дизайн.

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Чаще всего в ответ на вопрос о том, как увеличить свой доход, чат-боты советуют "инвестировать в себя" и "развивать востребованные навыки". Также важный совет - монетизировать хобби, заниматься фрилансом и работать на международные рынки.

Что советует ChatGPT

Развивать востребованные навыки. Среди них программирование (особенно Python, JavaScript), дизайн (UI/UX, 3D, графика), Digital-маркетинг - (таргетинг, SEO, контент), английский язык. "Надо изучать то, за что платят", – советует ChatGPT.

Начать можно с онлайн-курсов. Также чат-бот рад работать не на украинский, а на глобальные рынки. "Фрилансили удаленная работа на зарубежные компании - это реальный путь к более высоким доходам", - отмечает бот.

Где искать работу:

Upwork, Fiverr – фриланс

Toptal, Deel – удаленная работа

LinkedIn – международные вакансии

Не работать "на время", работать "на результат". Надо искать способ стать эффективным, тратить меньше времени и получать больше результаты, оптимизировать свою работу.

Еще один генеративный чат-бот с искусственным интеллектом Gemini озвучил другие советы

Инвестировать в себя. Важно учиться и развиваться. Спросом на рынке труда пользуются те специалисты, которые владеют актуальными инструментами и быстро развивают свои навыки.

"Пройдите курсы повышения квалификации, изучайте иностранные языки (особенно английский), осваивайте новые программы и технологии. Например, спрос на ИТ-специалистов, маркетологов, аналитиков данных постоянно растет", - советует Gemini.

Также чат-бот озвучил такие советы:

Будьте экспертом в своей области

Постоянно совершенствуйтесь

Следите за трендами в своей сфере и адаптируйтесь к ним.

Развивайте финансовую грамотность и инвестируйте

Создавайте "финансовую подушку"

Инвестируйте

Ищите дополнительные источники дохода и возможности для роста

"Используйте свои навыки для выполнения проектов вне основной работы. Это может быть копирайтинг, переводы, создание сайтов, консультации и т.д. Монетизируйте свои хобби", - говорится в совете.

Украинцы имеют низкий уровень финансовой грамотности

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка, рассказывает OBOZ.UA: после распада Советского Союза большинство украинцев не имели базовых навыков жизни в условиях рыночной экономики. Экономическая инициатива не поощрялась, а все решения вместо украинцев принимала советская власть, что привело к формированию пассивного финансового мышления.

"Еще один момент: низкий уровень доходов значительной части населения ограничивает возможности для накопления, инвестирования или пенсионного планирования", - рассказывает Замотаев.

Кроме того, распространенность "серых" или теневых практик - зарплаты в конвертах, уклонение от уплаты налогов, использование неофициальных схем расчетов - также снижает потребность в знаниях о легальных финансовых инструментах.

Банкир уверен: есть прямая взаимосвязь между уровнем финансовой грамотности украинцев и их активностью в открытии депозитов, кредитовании, инвестировании и т.д. Также стоит добавить, что такое явление, как "дропы" (когда украинцы продают свои банковские карты для отмывания средств и незаконных сделок), очень часто связано с отсутствием знаний об ответственности за такие действия. "Блокировка карт из-за превышения лимитов на карточные переводы также часто является следствием незнания или легкомыслия относительно установленных норм и правил", - объясняет банкир.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Таким образом, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет - 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет - 7925,62 грн.

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