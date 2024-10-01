Инвестиции и новые рабочие места: как производство оружия для Украины помогает поднять экономику всего американского города

Изготовление артиллерийских снарядов ля сил обороны Украины помогают поднять экономику города Скрентон в американском штате Пенсильвания. В этом населенном пункте работает оружейный завод, который дает местным жителям рабочие места.

Видео дня

Об этом говорится в материале The Washington Post. Как пишут журналисты, прежде, чем боеприпасы достигают украинских войск на передовой, они становятся экономическим благом на северо-востоке Пенсильвании.

После полномасштабного российского вторжения в Украину, правительство Штатов выделило почти $175 млрд Украине, но большая часть этих денег остается в стране: они поступают заводам по производству артиллерийских снарядов, бронетранспортеров и ракетных систем.

Компания General Dynamics, подрядчик, управляющий заводом боеприпасов в Скрентоне, добавила более 200 рабочих мест в этом регионе с 2022 года. Производство артиллерии увеличилось более чем в два раза, а предприятия в регионе производят более трети 155-миллиметровых снарядов, которые Штаты планируют отправлять на передовую каждый месяц.

Компания Gentex, военный подрядчик из соседнего Карбондейла, увеличил численность персонала на 10% за последний год. А немецкая фирма Schott, которая производит высокотехнологичные оптические изделия для гражданских и военных целей в Дьюрие, за последние годы добавила десятки рабочих мест.

Эти рабочие места помогают обратить вспять экономический спад в регионе.

В течение десятилетий после закрытия угольных шахт и текстильных фабрик уровень безработицы здесь был по крайней мере на два процентных пункта выше среднего по стране, сказал профессор Университета Скрентона Сатьяджит Гош. Теперь он часто лучше общенациональных показателей.

В то же время, пишет издание, северо-восточной Пенсильвании не хватает высококвалифицированных профессиональных работников, которые могут преподавать в университетах или новом медицинском колледже, проектировать новые стеклянные изделия или писать программное обеспечение, которое интегрирует военные шлемы и бронетехнику.

Ранее американские СМИ сообщили, что в Штатах планируют открыть еще один завод по производству 155-миллиметровых снарядов, которые необходимы Силам обороны Украины на поле боя. Ожидается, что предприятие будет производить около 30 тысяч снарядов каждый месяц.

Завод будет работать под руководством министерства обороны Штатов, он расположен недалеко от города Даллас в американском штате Техас.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Штаты посетил Скрентонский армейский боеприпасный завод, где производят артиллерийские и минометные снаряды. Все мощности предприятия полностью работают для нужд Украины, в частности для изготовления снарядов калибра 155 мм.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!