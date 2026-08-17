CHERY в Украине – 20 лет движения вперёд: десятилетия инноваций, доверия и совместного пути

Официальный эксклюзивный дистрибьютор автомобилей бренда CHERY в Украине, компания "СИ ЭЙ Автомотив", входящая в структуру УКРАВТО ГРУП, отмечает важную дату:двадцать лет назад автомобили CHERY впервые официально появились в Украине. С тех пор сменились поколения автомобилей, технологии и ожидания потребителей. Неизменным осталось главное – стремление бренда создавать автомобили, сочетающие в себе современные инженерные решения, безопасность, комфорт и доступность.

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17 августа CHERY отмечает 20 лет официального присутствия в Украине – юбилей, ставший символом долгосрочного сотрудничества с украинскими клиентами, партнерами и дилерской сетью.

За эти годы бренд претерпел впечатляющую трансформацию: от первых моделей до современных технологичных кроссоверов нового поколения. CHERY последовательно инвестировала в собственные исследования, инженерные разработки и расширение международного сотрудничества. Сегодня компания является одним из самых мощных автопроизводителей.

Украина стала важной частью этой истории.

Официальный дистрибьютор автомобильного концерна Chery Automobile в Украине, компания "СИ ЭЙ Автомотив", на протяжении двадцати лет последовательно развивает бренд, поддерживает высокие стандарты сервиса и формирует современную клиентскую экосистему.

За двадцать лет тысячи украинских семей выбрали CHERY в качестве автомобиля для повседневной жизни, путешествий, работы и новых открытий. За это время было продано более 90 000 автомобилей. Вместе с клиентами рос и бренд: расширялась дилерская сеть, совершенствовались стандарты обслуживания, внедрялись новые цифровые решения и современные программы поддержки автовладельцев.

В настоящее время официальная сеть CHERY в Украине насчитывает 39 дилерских предприятий и филиалов, которые обеспечивают клиентам высокий уровень обслуживания и поддержки, включая круглосуточную службу CHERY АСИСТАНС.

За двадцать лет присутствия на украинском рынке автомобили CHERY пополнили корпоративные автопарки многих известных компаний, государственных структур и перевозчиков.

Сегодня модельный ряд CHERY олицетворяет новый этап развития бренда. Флагманские кроссоверы семейства TIGGO сочетают в себе выразительный дизайн, передовые системы безопасности, интеллектуальные технологии, высокий уровень комфорта и современные силовые установки, в том числе гибридные.

Даже в самые сложные для страны времена CHERY продолжала работать в Украине, обеспечивая бесперебойную поддержку владельцев автомобилей, развитие дилерской сети, поставки новых моделей, оригинальных запасных частей и гарантийное обслуживание. Это стало ещё одним подтверждением долгосрочных намерений бренда быть надёжным партнёром для украинских автомобилистов.

Украинские потребители всё чаще выбирают автомобили, сочетающие современный дизайн, высокий уровень оснащения и разумную стоимость владения.

Именно поэтому CHERY продолжает расширять своё присутствие на украинском рынке, предлагая модели, отвечающие современным требованиям безопасности, технологичности и комфорта.

Двадцать лет – это лишь начало большой истории. CHERY продолжает двигаться вперед, открывая новые горизонты инноваций и мобильности вместе с Украиной.

Справка

ООО "СИ ЭЙ Автомотив" – официальный дистрибьютор CHERY в Украине. Компания работает на рынке с 2006 года. На сегодняшний день в структуру дилерской сети "Си Эй Автомотив" входит 39 дилерских предприятий и филиалов, расположенных по всей территории Украины. Более подробная информация на сайте https://chery.ua