Импорта газа не будет: в "Нафтогазе" заявили, что Украина впервые пройдет зиму за счет собственного топлива

Украина в этом году впервые пройдет зиму за счет газа собственной добычи. Страна не будет импортировать топливо из Европы.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в эфире телемарафона "Единые новости". "Хочу напомнить, что мы увеличиваем газ собственной добычи, эти показатели растут. В 2023 году "Нафтогаз" сделал рекордное количество новых скважин, и мы продолжим этот тренд в следующем году. Эту зиму мы планируем пройти за счет газа украинской добычи, и наши расчеты подтверждают такую возможность", – сказал он.

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Глава "Нафтогаза" также убежден, что отопительный сезон государство пройдет без потрясений не только в вопросе обеспечения газа, но и неизменности стоимости голубого топлива для населения.

"Мы абсолютно уверенно смотрим в ожидаемую зиму. Газа у нас достаточно, тарифы стабильны. Следовательно прошу всех потребителей обеспечивать энергоэффективные меры и отнестись ответственно к этому типу энергии. Потому что это – украинская добыча, наше с вами общее достижение", – призвал Чернышев. .

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Украине с 1 октября изменят правила расчета минимального расхода на транспортировку газа. По новым правилам газовые компании снизят суммы для части украинцев.

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