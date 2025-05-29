ИИ уже меняет рынок труда в Украине: в Нацбанке рассказали, чего ожидать в ближайшее десятилетие

Искусственный интеллект (ИИ) в Украине уже меняет рынок труда и бизнес-процессы, и его влияние будет только расти. Оптимисты прогнозируют, что это повлияет на прирост мирового ВВП до 10% за 10 лет, ученые скромнее и говорят о 1-2%, но и те, и другие признают, что ИИ – это геймчейнджер, который требует адаптации на всех уровнях.

Видео дня

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Forbes. "Еще полтора года назад я не осознавал, насколько ИИ - это геймчейнджер", – признался он.

"Сейчас очевидно, что это технология, которая уже меняет рынок труда и в среднесрочной перспективе изменит его еще сильнее. И мы в НБУ уже начинаем учитывать эти изменения в своих экономических моделях", – говорит Николайчук.

Вокруг влияния ИИ на экономику сформировались две противоположные точки зрения - деловая и научная. "Есть условные оптимисты, преимущественно из бизнеса и инвестиционной среды. Они считают, что благодаря ИИ мировой ВВП может вырасти на 7-10% за десятилетие", – объясняет Николайчук.

Эти ожидания базируются на росте производительности труда, который искусственный интеллект якобы обеспечит через автоматизацию рутинных процессов, ускорение анализа данных и расширение возможностей работников. Впрочем, в академической среде отношение более осторожное.

"Ученые, в частности нобелевские лауреаты Джамоглу и Джонсон, оценивают влияние скромнее - всего 1-2% дополнительного прироста ВВП за 10 лет", – отметил замглавы НБУ. Они указывают, что ИИ не является достаточно эффективным в сложных секторах и что затраты на внедрение часто превышают выгоды.

Искусственный интеллект уже меняет ежедневную работу многих людей - от копирайтеров до банкиров. Николайчук не исключение. Он признается, что активно использует ChatGPT. "Я использую ИИ для совершенствования коммуникаций, в частности переписки на английском, а также для редактирования текстов и поиска идей. И я вижу реальное повышение качества конечного результата", – говорит он.

"Мне кажется, что я действительно экономлю время – особенно когда речь идет о создании длинных англоязычных писем. В таких случаях GPT настоящий помощник", – отмечает Николайчук.

Один из важных выводов из разговора - генеративный искусственный интеллект не заменяет людей в сложных интеллектуальных задачах, но хорошо работает как инструмент-помощник, особенно в офисной рутине. Его главная функция - усилить работника, а не заменить его полностью.

"ИИ наиболее эффективен в сферах, где может взять на себя работу ассистентов: редактирование, подготовка текстов, аналитика. Но в более сложных направлениях его влияние ограничено", – подытожил замглавы НБУ.

Национальный банк уже начинает учитывать влияние ИИ в своих макромоделях, хотя пока и осторожно. Очевидно, что этот фактор становится все более важным и со временем станет полноценной переменной в анализе экономики, так же как инфляция или курс валют.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, искусственный интеллект уже сегодня начинает вытеснять с рынка труда женщин, занятых в офисных, бухгалтерских и цифровых профессиях, которые проще всего автоматизировать. По данным нового доклада ООН, в ближайшие годы в странах с высоким доходом ИИ может заменить до 10% женских рабочих мест.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!