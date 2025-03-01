'Готовимся к запуску производства': производитель 'Байракторов' рассказал об обучении в Турции работников украинского завода

Турецкая компания Baykar продолжает подготовку к запуску завода по производству боевых беспилотников в Украине. В настоящее время в Турции проходят обучение первые работники будущего предприятия.

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Кроме того, для завода уже заказали необходимую технику и оборудование. Об этом сообщил генеральный директор Baykar Халюк Байрактар в интервью Укринформу.

По словам Байрактара, на базе компании уже проходят обучение 20 студентов Киевского авиационного института и 14 сотрудников. Программа длится минимум 9 месяцев.

"Сейчас мы на этапе обучения. У нас 20 студентов Киевского авиационного института и 14 сотрудников. Мы учим их на базе Baykar, минимум девять месяцев, и в течение обучения будет дополнительно прибывать новая группа людей. Поэтому мы готовимся – учим людей для предприятия, для запуска производства", – рассказал Байрактар.

Он также добавил, что уже заказана техника и оборудование, необходимые для работы завода.

"Поэтому мы продвигаемся вперед. Мы хотим и надеемся на справедливый мир. Хотели бы сразу после этого стартовать. Мы к этому готовы. Готовимся и очень близки к этому", – добавил гендиректор Baykar.

Турецкая компания инвестирует 100 млн долларов в три проекта в Украине, в частности, в строительство предприятия по производству беспилотников. В феврале 2024 года Халюк Байрактар сообщал, что строительство завода Baykar в Украине завершат в течение 12 месяцев, после чего начнется установка оборудования.

Ожидается, что завод сможет производить до 120 беспилотников в год. Какая модель будет производиться – Bayraktar TB2 или Bayraktar TB3 – пока не определена.

Как сообщал OBOZ.UA:

В прошлом году в Украине началось строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar турецкой компании Baykar. Там будут производить и другие вещи, о которых пока нельзя говорить.

В конце июня 2023 турецкая компания Baykar получила разрешения на производство в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и AKINCI SİHA. Ожидается, что их разработка начнется с 2025 года.

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