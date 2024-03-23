Государство не должно нарушать гарантии перед зелеными инвесторами – ЕБА

Государство планирует изменить условия стимулирования развития отрасли зеленой энергетики, что является нарушением ранее предоставленных инвесторам гарантий и вредит возможности страны привлекать новые инвестиции.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

"Существует идея изменить условия стимулирования производства электрической энергии из ВИЭ в Украине. При этом, ранее, Законом №810-IX были внесены изменения в некоторые отраслевые законы, что повлияло на работу сектора ВИЭ, в частности, был уменьшен уровень "зеленого" тарифа и существенно усилена ответственность производителей ВИЭ за небалансы", – сообщают в ЕБА.

Предложение властей, по мнению экспертов Комитета Ассоциации, нарушает гарантии, предоставленные Украиной на законодательном уровне производителям "зеленой" электроэнергии.

ЕБА отмечает, что после снижения уровня "зеленого" тарифа такая инициатива свидетельствует, что условия функционирования энергетического рынка могут неожиданно изменяться и дальше.

"Регулярный пересмотр правил функционирования энергорынка в сторону ухудшения условий негативно влияет на привлечение инвестиций в него, поскольку инвесторам нужна прогнозируемость и неизменность установленных правил", – подчеркнули в ассоциации.

Как сообщалось, по мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, изменение механизма финансирования отрасли зеленой энергетики может критически навредить перспективам привлекать новые инвестиции в отрасль. По мнению советника премьер-министра Украины, члена наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрия Бойко, отмена механизма поддержки возобновляемой энергетики в Украине через компанию "Укрэнерго" может привести к углублению долгового кризиса в области энергетики.