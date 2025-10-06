Государственный Sense Bank принял участие в одном из самых масштабных агрособытий года

Соответствующая новость появилась на официальном сайте финучреждения. 24–25 сентября в пригороде Тернополя состоялось главное аграрное событие Галичины – "AGRO Тернополь 2025", которое собрало более 120 участников и более 2000 гостей. На полях демонстрационной зоны аграрии имели возможность увидеть в действии современную сельскохозяйственную технику и инновационные решения для отрасли.

Видео дня

В новости отмечается, что команда Sense Bank активно консультировала участников мероприятия по финансовым инструментам и возможностям сотрудничества с государственным банком. Наибольший интерес посетителей вызвали новые продукты для аграриев: упрощенная процедура кредитования посевной кампании и безавансовый кредит для приобретения сельскохозяйственной техники.

Директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank Яна Шумунова поблагодарила организаторов мероприятия и подчеркнула важность дальнейшего прямого диалога между банками и аграриями.

"Прежде всего хочу поблагодарить организаторов за прекрасную работу. Такие мероприятия позволяют выстроить прямой диалог между аграриями и банками. Это бесценный опыт, ведь мы можем услышать потребности клиентов, пообщаться с продавцами и дистрибьюторами техники, удобрений, средств защиты растений и посевного материала в регионах. А это, в свою очередь, позволяет развивать спектр наших услуг именно для аграриев".

Во время мероприятия Sense Bank получил благодарность за поддержку развития агропромышленного сектора Украины от главы Тернопольской областной военной администрации Вячеслава Негоды.