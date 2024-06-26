Глава правления ПриватБанка уходит в отставку: какая причина

Глава правления ПриватБанка Герхард Беш покидает свой пост. О причине этого пока неизвестно, однако до избрания нового председателя правления и завершения всех связанных с этим процедур он еще будет исполнять обязанности руководителя банка.

Видео дня

По имеющейся информации, вскоре об уходе Беша должен официально объявить наблюдательный совет ПриватБанка. Также он должен объявить конкурс на избрание нового председателя правления.

О причинах ухода Беша с поста главы правления ПриватБанка неизвестно. Однако по данным СМИ, в самом банке говорят о "несоответствии задач, которые ставились Бешу, фактической реальности".

"В частности, когда его избирали на должность председателя правления крупнейшего украинского банка, то среди задач озвучивали подготовку к приватизации. В то же время в условиях войны, этот процесс поставили на паузу", – говорится в сообщении.

Напомним, что наблюдательный совет ПриватБанка назначил Беша новым председателем правления в мае 2021 года. До этого же он:

с 1986 по 1993 года занимался экономическими исследованиями в сфере процентных ставок и валютных прогнозов;

с 1993 по 2004 год работал в банках начальником управления казначейства и инвестиционного банкинга, начальником казначейства и рынков капиталов, начальником управления коммерческого банкинга, начальником отдела торгов управления казначейства;

с 2004-го начал работу в Raiffeisen Zentralbank. С марта 2006 года назначен на должность заместителя председателя правления этого банка, а с ноября 2010 стал первым заместителем председателя правления Райффайзен Банка Аваль.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее в любом из его отделений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!