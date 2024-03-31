Где в Украине самые большие цены на аренду квартир: где подорожало больше всего

В Украине в марте повысились цены на аренду квартир. Рост стоимости аренды объясняют сезонностью и стабильным количеством предложений на рынке. Самые высокие цены на аренду 1-комнатных в стране – во Львове, где просят 15,5 тысячи грн.

В Киеве снять такое жилье обойдется в среднем в 14 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные известного портала по поиску квартир.

Сколько стоит снять квартиру в других городах-миллионниках?

Днепр – 10,5 тыс. грн;

Одесса – 7,3 тыс. грн;

Харьков – 4 тыс. грн.

В страдающем из-за обстрелов Харькове трехкомнатную квартиру в среднем предлагают за 8 тысяч гривен в месяц – в марте заметили ощутимое уменьшение цен.

Как отмечается, за последние полгода цены на аренду квартир в городах миллионниках выросли не более чем на 8%. При этом следует отметить, что средние цены на съем жилья в столице значительно отличаются в зависимости от района и состояния жилья, поэтому колебания могут составлять от 2 до 8 тыс. грн плюс/минус стоимости.

OBOZ.UA писал ранее о том, что квартиры на вторичном рынке Киева ощутимо подорожали. За последние 6 месяцев цены на квадратные метры здесь выросли более чем на 6 000 грн - со средних 53 453 грн до 59 520 грн. Заметно подорожали они и за месяц – почти на 3800 грн.

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