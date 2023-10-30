Где в Европе украинцам легче всего найти работу: опубликована статистика по странам

Среди стран Европы в Польше самый высокий уровень занятости украинских беженцев. В соседней стране больше всего трудоустроенных беженцев трудоспособного возраста – 65%.

Об этом говорится в отчете Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Об этом сообщает notesfrompoland.com.

В каких еще странах легко найти работу?

Великобритания – 61%;

Швеция – 56%;

Литва – 53%;

Чехия – 51%;

Дания, Нидерланды, Эстония – 46%;

Франция – 33%.

Как свидетельствуют данные, самый низкий уровень трудоустроенности зафиксирован в Швейцарии и Италии – 19% трудоспособных беженцев. При этом в рейтинге организации не было данных о Германии, но летом глава Федерального агентства по труду Андреа Налес сообщила, что доля трудоспособных украинских беженцев в Германии составляет 19%.

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Данные в исследовании поступили из разных внутренних и международных источников и собирались в разное время. В случае Польши, Британии, Чехии и Италии они основывались на опросах. Данные из Польши исходят из отчета NBP за ноябрь прошлого года. С этого времени страна столкнулась с оттоком украинских беженцев.

OBOZ.UA сообщал ранее о том, что находящиеся в Германии украинские беженцы после оплаты всех счетов и компенсации всех расходов могут экономить в среднем 494 евро (19,1 тыс. грн) в месяц. 38% респондентов утверждают, что после оплаты всех расходов на проживание в Германии у них остается более 500 евро (19,4 тыс. грн.) в месяц.

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