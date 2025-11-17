Где в ЕС украинцам выгоднее всего открывать бизнес: названы страны

Евросоюз является одним из самых привлекательных регионов для открытия бизнеса – в т.ч., и для украинцев. Причины – стабильная экономика, понятные правила и лояльное налогообложение. Самыми же привлекательными странами для регистрации компаний в ЕС, согласно оценкам Всемирного банка и Европейской комиссии, являются Дания, Эстония, Ирландия, Нидерланды и Кипр.

Об этом сообщает Visit Ukraine. Там отмечают: регистрация компании в Дании займет 1-2 дня и будет проходить онлайн. А минимальный размер уставного капитала составляет 1 датскую крону (по курсу НБУ на 17 ноября – 6,56 грн). Преимуществами же этой страны называют:

Высокая репутация.

Скорость открытия.

Поддержка инновационных проектов.

Эстония – "пионер цифровой экономики в Европе". Страна известна своей программой e-Residency, которая позволяет предпринимателям со всего мира открывать и управлять компаниями дистанционно.

Регистрация же компании в этой стране займет 1-3 дня. А уставный капитал должен составлять минимум 2 500 евро (122 450 грн), однако его можно внести позже.

Преимуществами же Ирландии, отмечается, являются выгодные налоговые соглашения. А также присутствие глобальных корпораций – в частности, Google, Apple, Meta.

Регистрация компании здесь занимает 3-5 дня. А минимальный размер уставного капитала составляет 1 евро (48,98 грн).

"Нидерланды часто выбирают для создания холдингов, инвестиционных фондов и торговых компаний. Преимущества: стабильная экономика, эффективные налоговые соглашения, престижная юрисдикция", – рассказали авторы материла.

По их данным, регистрация компании здесь составляет 3-7 дня. А необходимый минимальный капитал оценивается в 0,01 евро (0,49 грн).

Кипр же, отмечается, предлагает выгодные условия для нерезидентов. А также имеет развитый финансовый сектор.

Регистрация компании в этой стране занимает 5-10 дней. А минимальный уставный капитал составляет 1 000 евро (48 980 грн).

В целом же, отмечается, каждая страна ЕС имеет свои особенности корпоративного и налогового права. Поэтому перед открытием бизнеса предпринимателям рекомендуется обратиться к юристам и консультантам – чтобы:

Выбрать оптимальную форму компании.

Подготовить учредительные документы.

Оценить налоговые риски и возможности оптимизации.

Обеспечить открытие банковского счета и бухгалтерское сопровождение.

