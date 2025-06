Форум предпринимателей от Forbes Ukraine возвращается 26 июня 2025 года

26 и 27 июля в Киеве состоится масштабное бизнес-событие – Форум предпринимателей, организованный изданием Forbes. Событие, в котором примут участие более 60 известных спикеров, обещает его гостям и участникам стать ответом на кризисы этого года.

"Ресурсы и решения во время войны: деньги, таланты, данные. 27 июня – бизнес-театр. Нецензурированные рассказы мастеров предпринимательства. О боли, преодолении и кайфе от бытия собой", – обещает пресс-релиз от организаторов.

Среди ключевых месседжей форума:

Идея как прорыв: как найти нишу, где нет конкуренции, и создать бизнес-модель, которую невозможно скопировать.

Ресурсы: системность управления, автоматизация рутины, сокращение расходов и другие источники повышения эффективности.

Команда: как создавать команды, играющие на опережение.

Гостям обещают возможность посетить воркшопы, чтобы перенять практические инструменты от экспертов и применить новые подходы в своем бизнесе. Программа включает, в частности:

"Точки конкурентного преимущества: как сделать так, чтобы выбирали именно вас" – Мария Миронюк, креативный директор, стратег и коуч в Myroniuk Consulting, Андрей Миронюк, основатель Myroniuk Consulting;

"Описание бизнес-процессов как основа для систематизации бизнеса", – Наталья Заверуха, автор книги "Бесконтрольные. Что нужно знать о бизнес-процессах".

Среди спикеров и участников форума: Владимир Поперешнюк, соучредитель группы компаний NOVA ("Новая почта"); Лев Жиденко, соучредитель сети магазинов "Аврора"; Лидия Сметана, основательница бренда одежды One By One; Александр Губаренко, СЕО компании Spraga; Светлана Павелецкая, основательница интим-бутика N'joy; Игорь Гут, соучредитель шведско-украинского проекта DYB; Елена Поликарчик, основательница White Dental Group, и другие.

Не упустите возможность услышать прорывные идеи, найти источники роста и переосмыслить свой бизнес на форуме предпринимателей от Forbes Ukraine.