ЕС в рекордных объемах "завалил" Украину своими продуктами: какова ситуация на рынке

Несмотря на традиционный августовский рост продаж сыров в Украине, отечественные производители оказались в сложной ситуации. Главная причина – стремительный приток импортной продукции из Европейского Союза, который значительно обостряет конкуренцию на полках супермаркетов.

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Об этом сообщает "Инфагро". В то же время экспорт украинских сыров неуклонно сокращается – в частности, из-за конкуренции с российской продукцией на рынке Казахстана.

Рекордный импорт из Европы

По данным экспертов, в июле импорт условно сычужных сыров вырос на 65% в годовом исчислении, достигнув рекордного показателя для этого месяца. В частности, более чем на 80% вырос ключевой для украинских сыроделов сегмент – полутвердых сыров. В результате доля европейских товаров в этой категории уже приблизилась к 1/3 украинского рынка.

В то же время в сегментах белых и плавленых сыров также отмечается рост конкуренции. Основным поставщиком традиционно остается Польша, однако активный интерес к рынку Украины демонстрируют и другие страны ЕС.

Что происходит с экспортом

Компенсировать потери на внутреннем рынке за счет внешних продаж украинским компаниям пока не удается. Объемы экспорта украинских сыров и сырных продуктов в последние месяцы неуклонно сокращаются.

В июле экспорт полутвердых сыров упал примерно на 25% в годовом исчислении, а поставки сырных продуктов сократились ещё более существенно. Дополнительное давление на украинский экспорт оказывает усиление конкуренции со стороны российских поставщиков на ключевом рынке Казахстана.

Некоторой финансовой подушкой для экспортеров остаются лишь более высокие экспортные цены по сравнению со стоимостью импортируемой в Украину продукции.

Что будет с ценами для потребителей

В настоящее время украинские заводы удерживают базовые цены на полутвердые сыры на прежнем уровне, однако значительную часть ассортимента вынуждены продавать по акционным скидкам. Впрочем, в скором времени возможности для промо-акций и скидок могут существенно сократиться из-за ожидаемого роста себестоимости производства и удорожания сырьевого молока.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что уже осенью сыры и другая молочная продукция в Украине могут подорожать примерно на 10% из-за роста стоимости молока, энергоносителей, логистики и других производственных затрат. В то же время украинские сыродельные заводы все сильнее страдают от конкуренции с импортом, отдельные предприятия уже работают лишь на 35% мощностей и рискуют закрыться.

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