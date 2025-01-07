ЕС установил рекорд по импорту СПГ из РФ: раскрыто, как удалось обойти санкции

Несмотря на попытки ограничить доходы, которые Россия, получает от экспорта энергетических ресурсов, в 2024 году Европейский Союз закупил у страны-агрессора рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ). Для его поставок используются специальные СПГ-танкеры, которые могут заменить перекрытый канал поставок транзитом через Украину.

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Об этом свидетельствуют данные отслеживания движения морских судов. Это подчеркнуло сложности, с которыми сталкивается Евросоюзу, разрывая связи с РФ, сообщает Bloomberg.

До полномасштабного вторжения в Украину Россия ежегодно продавала в ЕС около 155 млрд кубометров трубопроводного газа. В 2024 году страна экспортировала в регион около 30 млрд кубометров газа, причем более половины – транзитом через Украину. Но 31 декабря 2024 года действие соглашения о транзите утратило сило.

Совокупная стоимость газа, который российский газовый монополист "Газпром" продал через Украину в ЕС в 2024, оценивается в $6 млрд. Поэтому опрошенные журналистами эксперты не считают, что прекращение транзита нанесет существенный удар по российской экономике, так как эффект от этого соизмерим с 0,2%-0,3% ВВП РФ.

И хотя страны ЕС уже отказались от преимущественной части российского трубопроводного газа, они стали закупать больше СПГ, который поставляется преимущественно с завода "Ямал СПГ". Однако российскую СПГ-отрасль тоже задевают санкции.

Например, в 2024 году РФ сталкивается с ограниченным доступом к СПГ-танкерам ледового класса. Из-за этого агрессор не может нарастить экспорт сжиженного газа на полную мощность со своего завода "Арктик СПГ 2".

Кроме того, запрет на перевалку грузов с "Ямал СПГ" в европейских портах также может осложнить логистику российских поставок в Азию, когда Северный морской путь будет закрыт. При этом санкции могут фактически привести к тому, что большая часть этих поставок будет отправлена ​​в Европу.

Как уже сообщал OBOZ.UA, о рекордных показателях экспорта российского СПГ в Европу ранее сообщили в Financial Times. Журналисты подсчитали, что за прошлый год РФ поставила 16,5 млн тонн СПГ, тогда как в 2023-м этот показатель составил 15,18 млн тонн, а годом ранее 15,21 млн тонн.

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