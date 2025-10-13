ЕС уменьшит или отменит все пошлины для продукции из Украины: каких товаров смогут завозить больше

Европейский Союз (ЕС) уменьшит или полностью отменит пошлины для некоторых сельскохозяйственных товаров из Украины. В частности, речь идет о молочной продукции, свежих фруктах и овощах, мясе и мясных продуктах.

О соответствующем решении 13 октября сообщили в Совете Евросоюза. Отмечается, что это является частью предварительной договоренности по пересмотру углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной, которую достигли 30 июня.

"Сегодняшнее решение подтверждает непоколебимую и многогранную поддержку Украины со стороны ЕС после трех лет ничем не спровоцированной и неоправданной военной агрессии России. Мы помогаем Украине в военном и финансовом плане, но нам также нужно помочь ей, способствуя либерализации торговли. Как ЕС, так и Украина выиграют от отмены таможенных пошлин, что приведет к устойчивой экономической стабильности, прочным торговым отношениям и дальнейшей интеграции Украины с Евросоюзом", – сказал Ларс Льокке Расмуссен, министр иностранных дел Дании, которая сейчас председательствует в ЕС.

Последствия для Украины

Торговые потоки между ЕС и Украиной усилятся.

Доступ украинских производителей к европейскому рынку свяжут со стандартами производства ЕС – относительно благополучия животных, применения пестицидов и ветеринарных препаратов.

– относительно благополучия животных, применения пестицидов и ветеринарных препаратов. Будет разработан надежный защитный механизм, который может быть активирован любой стороной в случае сбоев на рынке .

. Доступ к рынку для наиболее чувствительных продуктов (сахара, птицы, яиц, пшеницы, кукурузы и меда ) останется более ограниченным.

) останется более ограниченным. Полная либерализация будет рассматриваться только для некоторых продуктов, таких как молоко и молочные продукты.

Что дальше?

После принятия решения Совета ЕС его должен подтвердить Комитет ассоциации между ЕС и Украиной. Целью процесса пересмотра является ускорение и расширение сферы применения отмены пошлин в торговле между ЕС и Украиной.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной было подписано в 2014 году, а вступило в силу 1 сентября 2017 года. Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли является экономической частью соглашения, которая обеспечивает основу для модернизации экономики Украины и торговых отношений.

После полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз полностью отменил пошлины для украинских товаров. Срок действия освобождения от пошлин истек 6 июня 2025 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Совет ЕС отменил все дополнительные проверки для семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои из Украины. Это предоставит украинским производителям полный доступ к рынку ЕС и будет способствовать экспорту семян этих аграрных культур.

