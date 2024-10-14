ЕС ввел новые санкции против Ирана: стало известно, на что направлены ограничения

ЕС ввел новые санкции против Ирана из-за его поставки баллистических ракет России, несмотря на официальные возражения Тегерана. Санкции коснутся ключевых иранских компаний и лиц, причастных к ракетной программе и военному сотрудничеству с Россией.

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Об этом сообщил Совет ЕС. 14 октября 2024 г. министры иностранных дел стран Европейского Союза согласовали решение о введении новых санкций против Ирана.

Это решение стало логическим продолжением неоднократных предупреждений со стороны ЕС по поводу последствий сотрудничества Ирана с Россией в оборонной сфере, что прямо влияет на способность Москвы продолжать свою агрессию против Украины. Как сообщает немецкое агентство DPA, эти меры направлены на удар по ключевым звеньям военно-промышленного комплекса Ирана, в частности по компаниям, занимающимся производством и поставкой ракет.

В последние месяцы все большее количество данных свидетельствовало о том, что Иран продолжает оказывать военную поддержку России в войне против Украины, в частности из-за поставок современных ракетных систем. В частности, 6 сентября 2024 года газета The Times сообщила, что Россия получила из Ирана более 200 баллистических ракет, что стало причиной серьезной обеспокоенности в Европе и среди союзников Украины. Европейские дипломаты неоднократно предостерегали Тегеран от подобных действий, указывая на недопустимость нарушения табу на передачу оружия ведущей войну стране.

Несмотря на официальные возражения иранских властей по поставкам ракет России, факты продолжения военного сотрудничества между странами становятся все более очевидными. Министры иностранных дел ЕС рассматривают поставки ракет как нарушение международных норм и открытую поддержку агрессора.

Новые санкции ЕС направлены против компаний и лиц, прямо или косвенно вовлеченных в иранскую ракетную программу и поставки оружия в Россию. Одной из главных целей санкций станет государственная авиакомпания Iran Air, которая, по информации дипломатов, участвовала в транспортировке военных грузов в Россию. Санкции предусматривают замораживание активов компаний и физических лиц, которые попадут в список, а также запрет на въезд в ЕС.

Кроме этого, европейским компаниям будет запрещено вести бизнес с попавшими под санкции субъектами, а любые активы, хранящиеся на территории стран ЕС, будут заморожены. Официальное введение санкций пройдет после их публикации в Официальном журнале Евросоюза.

Иран продолжает отрицать какие-либо поставки оружия в Россию, утверждая, что его сотрудничество с Москвой ограничивается стратегическими вопросами, не связанными с войной. Однако растущий объем доказательств, включая данные разведок нескольких западных стран, указывает на обратное.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Насер Канаани во время недавних выступлений категорически отрицал какие-либо поставки ракет, в то же время президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что его правительство не намерено поддерживать военные действия в Украине. Однако в сентябре 2024 г. представители иранского парламента признали факт передачи ракет России на бартерной основе.

ЕС со своей стороны последовательно отмечает необходимость остановить поставки вооружений России из любых источников, поскольку это нарушает мирные инициативы и лишь способствует продолжению конфликта. В связи с этим новые санкции станут еще одним шагом в усилении давления на Иран.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на санкции, немецкие компании поставляют России оборудование для военного производства. К примеру, в 2023 году было поставлено более 300 станков, которые могут быть использованы для производства деталей для автомобилей или боеприпасов.

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