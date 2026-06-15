ЕС нанес новый удар по России: какие компании и суда попали под санкции

Европейский Союз (ЕС) ввел новые санкции против 81 физического и юридического лица, связанных с российским военно-промышленным комплексом, теневым флотом и схемами обхода нефтяных ограничений. Под удар попали десятки компаний из России, Турции, ОАЭ, Азербайджана, Либерии и Гонконга, а в Брюсселе уже готовят еще более масштабный 21-й пакет санкций против Москвы.

Видео дня

Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС. Там отмечают, что цель этих мер – затруднить России возможность продолжать войну и ограничить источники финансирования ее военной машины.

Значительная часть новых санкций направлена непосредственно против предприятий и лиц, обеспечивающих российскую армию техникой, оборудованием и компонентами. Евросоюз ввел ограничения в отношении семи физических лиц и 21 организации, связанных с производством или поставкой беспилотников, военного оборудования и других товаров, используемых российскими войсками во время войны против Украины.

В ЕС считают, что именно через такие структуры Россия пытается поддерживать работу своего оборонного сектора, несмотря на масштабные международные санкции. Отдельный блок санкций касается российского нефтяного сектора и так называемого теневого флота – сети судов и компаний, которые используются для обхода западных ограничений на экспорт российской нефти.

В санкционные списки внесли двух физических лиц и 24 компании, связанные с транспортировкой, продажей и экспортом российской нефти и нефтепродуктов. Среди них оказалась компания "Лукойл-Западная Сибирь", а также предприятия, зарегистрированные не только в России, но и в Либерии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Азербайджане и Гонконге.

В Брюсселе отмечают, что именно через международную сеть посредников РФ пытается обходить действующие ограничения и сохранять валютные поступления от экспорта энергоресурсов. Новый пакет мер направлен не только на экономический сектор. Европейский Союз продолжает борьбу с инструментами российского влияния за рубежом.

Ограничения затрагивают структуры, участвующие в распространении государственной пропаганды, информационных операциях и других формах гибридной деятельности, используемой Кремлем для влияния на общественное мнение в странах Европы. Кроме того, в ЕС напомнили о систематических нарушениях прав человека в России и невыполнении международных обязательств, в частности положений Конвенции о запрещении химического оружия.

Представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что нынешние санкции являются лишь частью более масштабной кампании давления на Москву. По ее словам, параллельно продолжается работа над 21-м пакетом санкций, который может включать новые ограничения для российской экономики и финансового сектора.

По оценкам европейских чиновников, введенные санкции уже стоили российской экономике от одного до 1,3 триллиона евро убытков. Отдельно Совет ЕС продлил до 23 июня 2027 года действие санкций, связанных с незаконной аннексией Крыма и Севастополя.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, граждане России изменили свое отношение к экономической политике главы Кремля Владимира Путина. Украинские атаки и европейские санкции на фоне рекордных расходов на агрессивную войну продолжают сжимать финансы Москвы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!