"Газпром" поплатился за рекордный ущерб: акции обвалились после отказа выплачивать дивиденды

Правительство России поручило "Газпрому" не выплачивать дивиденды за 2023 год из-за убытков компании, впервые за 25 лет составивших 629 миллиардов рублей. Это решение повлекло за собой обвал акций компании на Московской бирже, уменьшив их стоимость почти на 6%.

Об этом сообщают РосСМИ. Правительство России поручило профильным министерствам – Минфину, Минэнерго и Росимуществу во время подготовки проектов директив для участия в совете директоров "Газпрома" не предусматривать выплату дивидендов компанией за 2023 год. Это решение было принято в связи с финансовыми убытками, которые "Газпром" понес впервые за 25 лет.

Государство, владеющее 50,23% акций компании, решило не выплачивать дивиденды, чтобы обеспечить финансовую стабильность на фоне сложной экономической ситуации. По итогам 2023 года, "Газпром" понес убытки в размере 629 миллиардов рублей по сравнению с прибылью, полученной в предыдущем году. Выручка компании сократилась на 27% и составила 8,542 триллиона рублей.

В 2022 году акционеры "Газпрома" остались без дивидендов, поскольку правительство перенаправило средства на покрытие дефицита бюджета, вызванного войной. Тем не менее, в первой половине 2022 года компания выплатила рекордные дивиденды в размере 1,2 триллиона рублей (свыше 13 миллиардов долларов), что составило 51,03 рубля на акцию. Это были самые высокие дивидендные выплаты в истории российского рынка акций.

В течение 2023 года "Газпром" столкнулся со значительными финансовыми трудностями из-за снижения доходов от продаж газа в Европу. После потери европейского рынка компания пыталась перенаправить поставки газа в Китай, однако для этого необходимо получить одобрение на строительство газопровода "Сила Сибири-2". Несмотря на попытки президента Владимира Путина договориться о поддержке Китая во время государственного визита, никакие конкретные договоренности достигнуты не были.

Вечером 20 мая акции "Газпрома" на Московской бирже резко упали после сообщения об отказе выплачивать дивиденды за 2023 год. Котировки компании снизились почти на 6%, достигнув самой низкой отметки с октября 2023 года. Капитализация "Газпрома" за час сократилась почти на 1,6 миллиарда долларов.

По информации британской разведки, доходы "Газпрома" будут продолжать падать по крайней мере до 2030 года из-за потери европейского рынка. В 2023 году компания прокачала клиентам около 69 миллиардов кубометров газа, что является минимальным объемом с 1985 года. По сравнению с 2022 годом, когда объемы прокачки уже были на историческом минимуме, они сократились еще на треть.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Болгарская компания Bulgargaz готовится подать иск в российскую компанию Gazprom Export, требуя компенсации в размере 222 млн долларов. Причиной послужило прекращение поставок газа в Болгарию после вторжения РФ в Украину.