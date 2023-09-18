'Энергоатом' заплатит фирме местного депутата за бетон намного больше, чем тот стоит на рынке

Обособленное подразделение "Атомпроектинжиниринг" государственного "Энергоатома" заплатит 168,26 млн грн за строительство комплекса по переработке радиоактивных отходов на Хмельницкой АЭС. При этом за бетон для строительства подразделение заплатит в 2 раза выше рыночных цен, сама закупка прошла без торгов, поскольку работу "может выполнить исключительно определенное предприятие в случае отсутствия конкуренции по техническим причинам", а победитель тендера ранее приходил на другие торги с российской продукцией. А одним из его владельцев является депутат Нетишинского горсовета.

Объявление о закупке размещено в системе Prozorro, передают "Наші гроші". Отмечается:

самая большая сумма – 39,85 млн грн – идет на пространственные каркасы с неизвестными характеристиками по 205 тыс. грн/тонна;

еще 30,94 млн грн отведено на щиты опалубки по 7266-8680 грн/кв. м, о которых тоже ничего точно неизвестно.

В то же время, основной объем бетона В30 М400 крупностью заполнителя более 40 мм на 7,89 млн грн стоит 4 097 грн/куб. м. Это чистая отпускная цена, потому что стоимость доставки на 30 км и складские расходы указаны отдельно – 618 грн и 94 грн. за кубометр.

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"А рядом такой бетон стоит уже вдвое дороже – 8 300 грн/куб. м, однако в столбцах стоимости доставки и складских расходов стоят прочерки. Это может означать либо производство смеси на месте, либо включение стоимости доставки на неизвестное расстояние и складские расходы в отпускную цену", – объясняют аналитики.

С другой стороны, подчеркивается, основной объем бетона В30 М400 крупностью заполнителя 10-20 мм на 3 млн грн указан по 8 241 грн/куб. м с прочерками в столбиках стоимости доставки и складских расходов. А дополнительный объем – на 30 тыс грн – по чистой отпускной цене 4 157 грн/куб. м.

"В любом случае все эти цены значительно выше рыночных", – подчеркивают аналитики. Напоминая, что:

производитель "Запад-Авто Бетон" в августе предлагал бетоны В30 М400 класса П3 по легкоукладчивости значительно дешевле – по 2 840 грн/куб. м и класса П4 (под бетононасос) по 3 015 грн/куб. м;

также по более низкой стоимости бетоны В30 для строительства и полов в августе поставляла группа "Ковальская" – по цене от 3 168 грн/куб до 3 624 грн/куб. м. Также дешевле у нее стоил бетон для открытых площадок и дорог – по 4 248 грн/куб. м.

Более того, подчеркивается, недавно "Укрэнерго" для строительства защиты от "шахедов" на электрических подстанциях закупало более крепкий бетон С32/40, чем понадобившийся "Энергоатому, значительно дешевле – по 3 900 грн/куб. м.

Депутатский след

"Атоммонтажсервис" зарегистрирована в городе Нетешин Хмельницкой области. Принадлежит она, отмечают аналитики, Владимиру Вознюку и депутату Нетишинского горсовета и главе фракции "Батькивщины" Сергею Вознюку.

Более того, подчеркивается, ранее компания приходила на тендеры "Энергоатома" с продукцией ОАО "СвердНИИхиммаш" из группы "Атомэнергомаш" из состава российского государственного концерна "Росатом".

"Также "Атоммонтажсервис" был субподрядчиком венгерской компании "EVIG Mérnök-Vállalkozói Kft", которая поставляла "Энергоатому" продукцию венгерской компании "Ganz Engineering es Energetikai Gepgyarto Kft" из состава того же госконцерна "Росатом", – подчеркивают аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем ясли-сад в Кременчуге едва не купили кухонный термометр почти за 400 млн грн. Сначала провели тендер, потом заключили договор, как вдруг оказалось, что такой термометр стоит 120 грн. Поэтому заявили о механической ошибке – и договор разорвали.

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