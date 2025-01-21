Элитные автомобили для жены, связанные с казино фирмы и банки: OBOZ.UA выяснил, как член КРАИЛ построил "империю" и мог помогать РФ

Член КРАИЛ Евгений Яхний, которого недавно суд отправил под арест, подозревается в пособничестве государству-агрессору – ст. 111-2 УКУ. OBOZ.UA удалось пообщаться с правоохранителями, принимающими участие в расследовании схем вокруг КРАИЛ и создания теневого управления рынком азартных игр. Мы проанализировали материалы дела, связи Яхния, его состояние, а также детали, которые уже установило следствие.

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О том, как была взята под контроль одна из самых прибыльных и скандальных сфер, читайте в материале.

"Даймонд Пэй" и "Икс Пэй": как рынку навязали новые компании

По версии следователей, азартным компаниям навязывали сотрудничество с двумя ООО: "Даймонд Пэй" и "Икс Пэй Груп". Обе компании связаны с Яхнием, а одна из них официально принадлежала ему.

Как рассказывают источники, Яхний лично навязывал интеграцию платежной системы и инструментов "Даймонд Пэй". Притом чтобы счет нормально работал, казино должны были пройти техническую интеграцию с "Икс Пэй", которая ранее официально принадлежала Яхнию. "Даймонд Пэй" заставляли использовать для принятия и выплат платежей от игроков, а затем еще на этапе обслуживания счета в банке дополнительно навязывали технический процессинг "Икс Пэй".

Онлайн-казино работали через МТБ Банк. При этом у МТБ Банка даже не было собственного процессинга. Как уже писал OBOZ.UA, именно "Икс Пэй Груп" обеспечивала процессинг платежей для онлайн-казино через МТБ Банк. Именно это финансовое учреждение стало одним из ключевых узлов в возможной коррупционной схеме, которая могла работать следующим образом:

Онлайн-казино платили комиссию платежному оператору "Даймонд Пэй" в размере 1,8-2,2% от каждой транзакции.

"Даймонд Пэй" передавал 1,5-1,7% в МТБ Банк.

МТБ Банк оставлял себе около 0,5% прибыли и платил 0,1% за процессинг другим банкам.

По каждой транзакции МТБ отдавал 0,3% компании "Икс Пэй Груп" Яхния. Эта фирма, вероятно, получала доход с каждой ставки, сделанной через систему, которой он и занимался как член КРАИЛ.

Яхний и жена получали переводы от "Даймонд Пэй"

Жена КРАИЛовца Лилия Яхний еще в 2022-м работала в Нацбанке (в департаменте лицензирования). Ее телефон, как удалось выяснить OBOZ.UA, у многих пользователей сервиса для идентификации номеров подписан как "Лиля НБУ", "Лилия департамент лицензирования", "Лилия Сергеевна НБУ". Кстати, есть и более экзотические подписи. К примеру, "Лилия таро", "Лилия нумеролог", "Лилия знакомство", "Лилия тиндер".

В конце 2023-го Лилия открыла ФЛП. В декларации Евгений Яхний показал доход супруги от предпринимательской деятельности в размере 590 тыс. грн (фактически за один месяц позапрошлого года). В то же время сам Яхний заработал предпринимательской деятельностью 10,7 млн грн за тот же 2023 год.

Лилия Яхний открыла свой ФЛП через несколько месяцев после того, как Евгения Яхния назначили членом КРАИЛ, он стал госслужащим, потому больше не мог заниматься бизнесом. Источники в правоохранительных органах утверждают, что задекларированный доход от предпринимательской деятельности семьи (а за 2023 год это около 11,6 млн грн) практически на 80% сформирован переводами от ООО "Даймонд Пэй".

Интересно также, что на заседании Печерского суда в Киеве г-на Яхния защищали те же адвокаты, которые ранее оказывали правовую помощь скандальной платежной системе "Даймонд Пэй". Речь идет о двух адвокатах:

Дмитрии Сабетове;

Любови Зубицкой.

Оба работают в адвокатском объединении "Альянс Консалтинг Групп".

ФЛП и "Икс Пэй"

Сам Яхний открыл свой ФЛП еще в 2020-м, а в июне 2023-го, получив пост в КРАИЛ, вынужденно его ликвидировал. При регистрации еще пять лет назад Яхний указал свой мобильный номер телефона и адрес электронной почты (в которой дублируется номер телефона).

Этот же номер и тот же почтовый адрес был указан и в регистрационных данных ООО "Икс Пэй Груп". До своего назначения на госслужбу он был руководителем указанной компании, а еще раньше – бенефициарным собственником. Сейчас компания официально принадлежит Андрею Брюховецкому. Вероятно, Яхний сохранил контроль над компанией.

Как схема помогала России

Как говорится в материалах дела, "Даймонд Пэй" помогла двум казино, подозреваемым в связях с РФ, за 5 дней вывести миллиард гривен. Сам Яхний сразу после своего назначения сорвал заседание КРАИЛ, где планировалось аннулирование лицензии связанного с РФ казино. Когда в комиссию передавали расследование о том, что это казино связано с РФ, Яхний потребовал больше времени для принятия решения о лишении лицензии якобы для того, чтобы изучить материалы дела. То есть фактически, пока Яхний затягивал решение КРАИЛа, связанная с ним "Даймонд Пэй" помогала выводить огромные средства.

В материалах дела 761/39403/24 можно увидеть пример таких схем выведения денег. Только в рамках этого дела отмечается, что из-за платежных систем, в том числе "Даймонд Пэй", якобы "вернули игрокам" 5,7 млрд грн. Из них 1,2 млрд грн – в виде выигрышей, а 4,3 млрд грн – это якобы деньги, которые не участвовали в игре. Но проверка в ходе досудебного расследования не подтвердила, что 4,3 млрд грн не участвовали в игре. Следствие подозревает, что на самом деле это те деньги, которые украинцы проиграли, однако, чтобы не платить налоги с этой суммы и не объяснять такие объемы проигрыша, их вывели так, будто игроки пополнили счет и передумали играть.

Такие же схемы помогали выводить средства в государство-агрессор. Украинский теневой рынок работал в том числе и в интересах РФ. Законно вывести средства и передать их из украинских компаний российским теневым бенефициарам невозможно.

Кто стоит за компаниями

Если "Икс Пэй " – компания, принадлежащая Яхнию, то "Даймонд Пэй" СМИ связывают с Максимом Сигаловым и Расимом Тагиевым. Оба имеют открытые ФЛП и, как установило следствие, которое провел Евгений Плинский, Расим на свой ФЛП только официально получал сотни тысяч гривен от "Даймонд Пэй". То есть фактически платежная система через систему ФЛП якобы платила за услуги, которые, по всей вероятности, могла не получать.

Такая система привела к значительному обогащению всех ее участников.

Максим Сигалов приобрел Land Rover Range Rover в 2023 году (первая регистрация, рыночная цена составляет около 280 тыс. долларов);

долларов); Расим Тагиев купил 24.11.2023 Toyota Land Cruiser 150 2022 года (рыночная цена составляет около 60 тыс. долларов)

МТБ Банк официально принадлежит украинцам Игорю Згурову, Михаилу Партикевичу и Алихани Хамеду (гражданин Франции). Это небольшой банк, который не имел даже собственного процессинга и без помощи из КРАИЛа не мог бы стать столь популярным среди онлайн-казино.

Официальная владелица "Даймонд Пэй" – Анна Холод. При этом за несколько недель на нее оформили целый ряд компаний. Так, 17.09.2024 она стала официальным владельцем строительной компании "Магнос" в Киеве, ООО "Даймонд Пэй", 03.10.2024 – получила Зарудинецкий элеватор, а 12.09.2024 – ООО "Даймонд Консалт". Как стало известно, Анна Холод зарегистрирована в селе в Днепропетровской области. Женщина, которая для покупки такого количества активов должна быть миллионершей, владеет бюджетным автомобилем Subaru Forester 2007, который приобрела в 2015-м. Она ездит на донецких номерах, а ранее, согласно данным из реестров, в Макеевской многоэтажке была зарегистрирована полная тезка Холод.

Схема приносила огромное состояние

За два года, как стало известно OBOZ.UA, Лилия Яхний приобрела два новых автомобиля: Land Rover Defender 2023 (цена – около 100 тыс. долларов) и Volkswagen Touareg 2023 (цена – около 84 тыс. долларов). Оба автомобиля новые. В марте 2024-го Лилия оформила на себя Volkswagen, а 23 февраля 2023-го – Land Rover.

OBOZ.UA продолжает следить за судебными делами Яхния, а также связанными с ним компаниями В ближайшее время мы подробно расскажем о бизнес-империи, с которой сотрудничал бывший член КРАИЛ. Его назначил премьер-министр Денис Шмыгаль, без конкурса и без официальной рекомендации. Без личного согласия Шмыгаля стать членом КРАИЛ, а значит и построить схему поборов, было бы невозможно.

В ближайшее время правоохранительные органы постараются установить всех участников теневого контроля за рынком. Вероятно, кроме самого Яхния, среди организаторов можно заметить еще много интересных фамилий.